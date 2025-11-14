Advertisement

لبنان

نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية توجه نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:23
A-
A+

Doc-P-1442225-638987306951657181.png
Doc-P-1442225-638987306951657181.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجهت  "الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية"، بكتاب الى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام بصفته رئيس المجلس الوطني للسلامة المرورية .
Advertisement

وجاء في الكتاب :"نتقدّم إليكم بهذا الكتاب بعد تعذر تمكننا، رغم المحاولات المتكررة، من لقاء فخامتكم ودولتكم لعرض واقع قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان، الذي ما يزال مقفلا منذ ثلاث سنوات ونصف.

فمنذ قرار وزير الداخلية الأسبق الصادر بتاريخ 19/5/2022 والقاضي بوقف العمل بالمعاينة الميكانيكية إلى حين إشعار آخر، يتعرض هذا القطاع الحيوي والمملوك بالكامل للدولة اللبنانية لعملية تدمير ممنهجة. فخلال العامين الماضيين، تعرّضت المعدات للتلف والنهب، وتعرّضت الأبنية والمنشآت للتخريب، وقد وصلت قيمة الخسائر إلى ملايين الدولارات.

كما سجّلت الطرقات اللبنانية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد ضحايا السير، وازدادت الحوادث بشكل كبير، لأسباب عدّة أبرزها تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية.

ولا يزال 450 موظفاً وموظفة ينتظرون منذ ذلك التاريخ العودة إلى عملهم، ينتقلون من وعد إلى آخر دون جدوى ، بعدما فقدوا أمنهم الاجتماعي نتيجة هذا القرار.

وعليه، نتوجّه إليكم بهذا النداء كخطوة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع، وقد وضعنا ثقتنا بكم وبحرصكم على تطبيق القانون، وصون الحقوق، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الهدر الفادح في الأرواح والحقوق والمال العام". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الأسمر يطالب وزير الداخلية بإطلاق "المعاينة الميكانيكية"!
lebanon 24
14/11/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مراكز مهملة ومعرضة للسرقة.. إقفال المعاينة الميكانيكية فاقم الفوضى على الطرقات
lebanon 24
14/11/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال من لارنكا: نحرص على حماية اليد العاملة البشرية
lebanon 24
14/11/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
صحتها تتدهور... فنانة توجّه نداء عاجلاً: لم اخذ الدواء منذ 3 أشهر
lebanon 24
14/11/2025 18:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

العماد جوزاف عون

الوكالة الوطنية

المجلس الوطني

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

جوزاف عون

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:13 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24