جابر ناقش مع "الهيئات " برئاسة شقير الوضع الإقتصاد العام في البلاد

ناقش ياسين جابر مع وفد اقتصادي ضم كلا من رئيس ورئيس جمعية "تجار " الشماس ورئيس للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وكذلك عدداً من المسائل الضريبية وإمكانية إيجاد تسوية لبعض الضرائب عن الفترة التي شهد فيها انهيارا في سعر الصرف وأزمات مالية واقتصادية متنوعة الجوانب، وذلك في ضوء مسودة اقتراح قانون حملها الوفد وسيعرضها على عدد من النواب لأخذ تواقيعهم لتقديمها إلى المجلس النيابي.وقد تم استعراض البنود التي تضمنتها ومدى ملاءمتها في نواحيها كافة، وفي تداعياتها والنتائج التي تترتب عنها مع حماية .وكان جابر بحث مع النائب في أمور تشريعية.والتقى جابر الرئيس التنفيذي لبنك Barclays للشرق الأوسط وليد مزهر، واستعرض معه الوضع المصرفي وخطوات إعادة استنهاضه. (الوكالة الوطنية)