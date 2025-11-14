18
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
جابر ناقش مع "الهيئات " برئاسة شقير الوضع الإقتصاد العام في البلاد
Lebanon 24
14-11-2025
|
08:27
A-
A+
ناقش
وزير المالية
ياسين جابر مع وفد اقتصادي ضم كلا من رئيس
الهيئات الاقتصادية
محمد شقير
ورئيس جمعية "تجار
بيروت
"
نقولا
الشماس ورئيس
المجلس الوطني
للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وكذلك عدداً من المسائل الضريبية وإمكانية إيجاد تسوية لبعض الضرائب عن الفترة التي شهد فيها
لبنان
انهيارا في سعر الصرف وأزمات مالية واقتصادية متنوعة الجوانب، وذلك في ضوء مسودة اقتراح قانون حملها الوفد وسيعرضها على عدد من النواب لأخذ تواقيعهم لتقديمها إلى المجلس النيابي.
وقد تم استعراض البنود التي تضمنتها ومدى ملاءمتها في نواحيها كافة، وفي تداعياتها والنتائج التي تترتب عنها مع حماية
الاقتصاد الوطني
.
وكان جابر بحث مع النائب
أكرم شهيب
في أمور تشريعية.
والتقى جابر الرئيس التنفيذي لبنك Barclays للشرق الأوسط وليد مزهر، واستعرض معه الوضع المصرفي وخطوات إعادة استنهاضه. (الوكالة الوطنية)
