الاتحاد العمالي العام يناقش حقوق متقاعدي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة

Advertisement

عقد اجتماع في مقر برئاسة الدكتور وحضور ممثلي متقاعدي المصالح المستقلة و المؤسسات العامة.وتم التباحث، وفق بيان عن المجتمعين، "في ضرورة انصاف المتقاعدين و وجوب الانتهاء و بالسرعة القصوى لاقرار اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي و الاستمرار بالتشاور مع الفعاليات المعنية في مجلس النواب و الوزراء و العمل الحثيث لرفع الغبن لمعالجة الاشتراكات الإلزامية للضمان الاجتماعي في المصالح المستقلة و المؤسسات العامة و بحيث يمهّد لإعطاء حقوق المتقاعدين في القطاع العام و القطاعات العسكرية. و اتُفق على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة والتواصل مع جميع الفئات المعنية بشؤون المتقاعدين".وبعد الاجتماع، زار وفد من" تجمع الأجراء " مكتب جبهة التحرر العمالي حيث التقى أمين عام الجبهة شميط وأوسامة الزهيري حيث كانت وجهات النظر متطابقة إن كان لجهة الأهداف و السعي لتكثيف الجهود على كافة المستويات من أجل إعطاء الحقوق و التي باتت ملحّة للاجراء المتقاعدين على أن يلي ذلك لقاءات متخصصة في وقت قريب". (الوكالة الوطنية)