لبنان

الاتحاد العمالي العام يناقش حقوق متقاعدي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:38
عقد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر وحضور ممثلي متقاعدي المصالح المستقلة و المؤسسات العامة.
وتم التباحث، وفق بيان عن المجتمعين، "في ضرورة انصاف المتقاعدين و وجوب الانتهاء و بالسرعة القصوى لاقرار اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي و الاستمرار بالتشاور مع الفعاليات المعنية في مجلس النواب و الوزراء و العمل الحثيث لرفع الغبن لمعالجة الاشتراكات الإلزامية للضمان الاجتماعي في المصالح المستقلة و المؤسسات العامة و الجامعة اللبنانية بحيث يمهّد لإعطاء حقوق المتقاعدين في القطاع العام و القطاعات العسكرية. و اتُفق على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة والتواصل مع جميع الفئات المعنية بشؤون المتقاعدين".

وبعد الاجتماع، زار وفد من" تجمع الأجراء " مكتب جبهة التحرر العمالي حيث التقى أمين عام الجبهة  الوليد شميط وأوسامة الزهيري حيث كانت وجهات النظر متطابقة إن كان لجهة الأهداف و السعي لتكثيف الجهود على كافة المستويات من أجل إعطاء الحقوق و التي باتت ملحّة للاجراء المتقاعدين على أن يلي ذلك لقاءات متخصصة في وقت قريب". (الوكالة الوطنية)
 
