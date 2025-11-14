Advertisement

لبنان

مطر زار نقابة المحامين في طرابلس وقدم التهنئة بالانتخابات

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:47
زار النّائب إيهاب مطر نقابة المحامين في طرابلس، حيث قدّم التهنئة للنقيب الجديد المحامي مروان ضاهر، ولعضو المجلس المحامي نبهان حدّاد، لمناسبة فوزهما منذ أيّام في انتخابات النّقابة. ورافقت مطر الدكتورة هنية العش.
وخلال اللقاء، أشار النّائب مطر إلى "الدور البارز الذي يأمل أنْ تلعبه "أم النّقابات" اليوم في تحقيق العدالة وصون حقوق المحامين"، متمنّيًا التوفيق لضاهر وحدّاد في مهمّتهما المليئة بالمسؤوليات.
(الوكالة الوطنية)
نقابة المحامين في طرابلس

الوكالة الوطنية

نقابة المحامين

عضو المجلس

مروان ضاهر

إيهاب مطر

طرابلس

