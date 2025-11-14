رجي وسيارتو بحثا تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وهنغاريا

Advertisement

التقى والمغتربين يوسف رجي نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، وعقد معه لقاء ثنائيا قبل الانتقال إلى محادثات موسعة، بحضور السفير الهنغاري فيرنز تشيلاغ والوفد المرافق، تناولت سبل تعميق التعاون الثنائي في ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وشكر رجي هنغاريا على "دعمها الدائم للبنان في المجال الثقافي والتربوي"، مشددا على أن "لا خطر على أي طائفة في ، وأن طموح الشعب اللبناني بمختلف طوائفه هو العيش معا في بلد طبيعي لا سلاح فيه إلا السلاح الشرعي، ولا قرار فيه إلا للدولة ولا تدخل خارجيا بشؤونه، بحيث يعيش أبناؤه بسلام ويكون الجميع تحت القانون".وتمنى على هنغاريا "المساعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى"، مؤكدا "أهمية وقوف بودابست من خلال موقعها في الاتحاد الى جانب لبنان للمساعدة في حل ملف النازحين السوريين، وإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد بتوفير المساعدات اللازمة لتأمين عودتهم إلى بلادهم".من جهته أكد سيارتو أن بلاده "ستستمر في دعم لبنان"، معتبرا ان "استقراره شرط أساسي للسلام والاستقرار في ". وتعهد بـ"المساعدة في حل ملف النازحين السوريين، إذ أن أسباب بقائهم بعيدا عن بلادهم لم تعد قائمة في ظل الإدارة الجديدة"، مشيرا الى أن "المساعدات المالية المقدمة لهم في لبنان يجب أن تُوجه نحو إعادة إعمار لتوفير عودتهم سريعا"، مؤكدا "وجوب تخفيف العبء الكبير عن كاهل الدولة اللبنانية لكي تتمكن من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وتعزيز اقتصادها".وبعد اللقاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا أكد خلاله رجي أن "علاقة تاريخية تربط لبنان وهنغاريا تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة"، مشددا على "أهمية استمرار مساهمتها في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه كاملة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، بما يضمن الأمن على كامل الأراضي اللبنانية".وعبّر باسم لبنان، عن امتنانه لهنغاريا على مساهمتها في اليونيفيل، مدينا "بشدة الاعتداء الأخير على قواتها". وأبدى تقديره للمبادرات الثقافية الهنغارية في لبنان، مشيرا إلى أن "ترميم 64 كنيسة أثرية يُشكل شهادة حية على القيم المشتركة وعلى الصداقة المتينة بين البلدين".ورحب رجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الهنغارية والاكاديمية الدبلوماسية في جامعة الروح القدس – الكسليك، والتي تعزز الروابط التعليمية بين الجانبين.من جهته، أكد الوزير الهنغاري التزام بلاده بـ"دعم المجتمعات المسيحية في لبنان، والمساعدة في الوقت نفسه على أن يعمّ السلام في منطقة الشرق الأوسط"، مشددا على "أهمية أن تستعيد شعوب هذه المنطقة حقها الإنساني الأساسي في حياة آمنة بعيدة من الهجمات الإرهابية والتدخلات الخارجية". وأعلن أنه "بعد تمويل إعادة تأهيل 63 كنيسة مسيحية في لبنان، ستُخصص هنغاريا هذا العام 200 مليون فورنتس أي ما يعادل نصف مليون يورو لتحديث التعليم في المدارس الكاثوليكية، وتقديم الدعم المالي للعلاج وخدمة العائلات المسيحية في التي تحتاج إلى المساعدة وتمويل برامج إنسانية في منطقة البقاع".كما أعلن أن بلاده "ستساهم عبر الاتحاد الأوروبي في تمويل إعادة تسليح الجيش اللبناني بقيمة مليون ونصف مليون يورو"، مشددا على أن "تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية هو السبيل الوحيد لدعم استقرار الدولة اللبنانية وضمان التقدم بتنفيذ خطة الحكومة لنزع سلاح ، والحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وجعله أطول مدة ممكنة منعا لأي هجمات عسكرية أو اندلاع حروب جديدة في هذه المنطقة".وحث "الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عدم تشجيع الوافدين من سوريا على البقاء في لبنان بل تشجيعهم على العودة إلى سوريا". وقال: "نحن نتفهم أن المجتمع الدولي كان سعيدا جدا برحيل الرئيس الأسد عن سوريا، ونتفهم أن المجتمع الدولي يرى أن سوريا تسير على طريق جيد، ولكن إن كان الأمر كذلك، فإن السبب الذي دفع بالسوريين إلى القدوم إلى لبنان لم يعد قائما". (الوكالة الوطنية)