بعد بيان "اليونيفيل"... هذا ما طلبه الجيش

بعد بيان "اليونيفيل" الذي أشار إلى خرق إسرائيلي في بناء الجدار الاسمنتي في منطقة جبل "هرمون" مقابل بلدة يارون وتحديدًا بين نقطتيّ الإعتلام BP43 وBp18(1)، علم " "، أنّ الجيش طلب تشكيل لجنة تحقق مشتركة لإجراء مسحٍ ميداني جديد لمنطقة الجدار عند حدود بلدة يارون.

Advertisement