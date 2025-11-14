Advertisement

لبنان

باسيل استقبل وزير خارجية هنغاريا

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:18
إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وزير خارجية هنغاريا السيد بيتر سيارتو والوفد المرافق في المقر العام ل"التيار"، في حضور كل من النواب ندى البستاني، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، مديرة مكتب باسيل باسكال دحروج، منسق العلاقات الديبلوماسية في مكتب نائبة الرئيس السيد بشير حداد".
