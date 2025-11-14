19
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
باسيل استقبل وزير خارجية هنغاريا
Lebanon 24
14-11-2025
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
وزير خارجية هنغاريا السيد بيتر سيارتو والوفد المرافق في المقر العام ل"
التيار
"، في حضور كل من النواب ندى
البستاني
،
سيزار أبي خليل
، فريد البستاني، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، مديرة مكتب
باسيل
باسكال دحروج، منسق العلاقات الديبلوماسية في مكتب نائبة الرئيس السيد بشير حداد".
التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
سيزار أبي خليل
التيار الوطني
جبران باسيل
سيزار أبي
البستاني
أبي خليل
