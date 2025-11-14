Advertisement

لبنان

شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:55
A-
A+

Doc-P-1442267-638987398364781537.png
Doc-P-1442267-638987398364781537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في فعاليات مؤتمر Schools For The Future، الذي نظمته الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية.
Advertisement

وخلال مداخلته، عرض شحادة "مهام الوزارة في مجال التحول الرقمي"، موضحا "أهمية التعاون بين الوزارات والمؤسسات التربوية لضمان مواكبة المدارس والجامعات للتطورات التكنولوجية المتسارعة".

كما تطرق إلى "آليات التنسيق القائمة بين مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة التربية بهدف دمج التكنولوجيا في الصفوف ودعم الطلاب والمعلمين في اكتساب مهارات المستقبل".

وأكد شحادة أن "الشراكات مع الجامعات والمدارس تشكل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة تعليمية حديثة"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق وطنية لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي، بما يخدم الطلاب ويعزز الجودة التعليمية". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
lebanon 24
14/11/2025 21:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
14/11/2025 21:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
lebanon 24
14/11/2025 21:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تيار "العزم" وGrow ينظمان تدريبًا على الدمج بين العلامة التجارية والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
14/11/2025 21:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة الأميركية في بيروت

المؤسسات التعليمية

الذكاء الاصطناعي

مكتب وزير الدولة

الوكالة الوطنية

وزير الدولة

كمال شحادة

مكتب وزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-14
13:39 | 2025-11-14
13:31 | 2025-11-14
13:12 | 2025-11-14
13:00 | 2025-11-14
12:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24