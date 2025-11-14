شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي

Advertisement

شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، في فعاليات مؤتمر Schools For The Future، الذي نظمته (AUB)، بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين وممثلي .وخلال مداخلته، عرض شحادة "مهام الوزارة في مجال التحول الرقمي"، موضحا "أهمية التعاون بين الوزارات والمؤسسات التربوية لضمان مواكبة المدارس والجامعات للتطورات التكنولوجية المتسارعة".كما تطرق إلى "آليات التنسيق القائمة بين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة التربية بهدف دمج التكنولوجيا في الصفوف ودعم الطلاب والمعلمين في اكتساب مهارات ".وأكد شحادة أن "الشراكات مع الجامعات والمدارس تشكل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة تعليمية حديثة"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق وطنية لتفعيل استخدام في القطاع ، بما يخدم الطلاب ويعزز الجودة التعليمية". (الوكالة الوطنية)