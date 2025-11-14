Advertisement

لبنان

الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1442269-638987400488431313.png
Doc-P-1442269-638987400488431313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، النائب سجيع عطية، ثم النائب ألان عون، وجرى البحث مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار يلتقي نوابًا ووفودًا لمناقشة شؤون إنمائية وخدماتية
lebanon 24
14/11/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل نواباً وبحث معهم قضايا إنمائية وخدماتية
lebanon 24
14/11/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفوداً بلدية وأهلية في المختارة وبحث شؤوناً إنمائية وخدماتية
lebanon 24
14/11/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
lebanon 24
14/11/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

أحمد الحجار

سجيع عطية

آلان عون

الحجار

عطية

آلان

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-14
13:39 | 2025-11-14
13:31 | 2025-11-14
13:12 | 2025-11-14
13:00 | 2025-11-14
12:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24