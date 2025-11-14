19
لبنان
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
14-11-2025
|
10:59
A-
A+
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
في مكتبه اليوم، النائب
سجيع عطية
، ثم النائب ألان عون، وجرى البحث مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية.
