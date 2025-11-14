إحباط محاولة تهريب 8 ملايين حبة كبتاغون إلى دولة عربية.. وهؤلاء هم المتورطون!

بعملية نوعية: إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون، توقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات…

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة للحدّ من انتشار هذه الآفّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.بتاريخ 6-9-2025، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة المكثّفة، وتبادل المعلومات بين ممثلةً بالمديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، أُعلم الأخير بضبط 1111 كلغ ما يعادل 6,875,000 حبّة كبتاغون داخل أربع حاويات قادمة من ميناء – ، وقد ضُبطت في ميناء جّدة، موضّبة داخل عبوات للدهانات، وكانت في طريق التّرانزيت إلى دولة .على الفور، بدأ المكتب المذكور تحريّاته واستقصاءاته، حيثُ تمّ تحديد الشّخص المسؤول عن عمليّة شحن واستلام وتوضيب المخدّرات داخل عبوات الدّهانات وداخل الحاويات في ميناء طرابلس.بعمليّة مركبّة، وبكمينٍ مُحكَم، وبمؤازرة من المخدّرات الإقليمي – طرابلس، تمّ توقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يُدعى:ب. ش. (تولد عام 1985، لبناني)من خلال التّحقيقات والاستقصاءات والتّحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمّ تحديد هويّة شريكه ومكان إقامته في بلدة بخعون – الضنيّة، ويدعى:– أ. ص. (مواليد عام 1973 – لبناني)حيثُ قامت دوريّة من المكتب الإقليمي المذكور، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة، بمداهمة منزله والمستودع العائد له، وتوقيفه في البلدة ذاتها.بتفتيش المستودع، تمّ ضبط 80 شوالًا من حبوب الكبتاغون زِنة 1405 كلغ، أي حوالَي ثمانية ملايين حبّة كبتاغون، و489 برميلًا من الدّهانات، كانت تُعدّ لتوضيب حبوب الكبتاغون بداخلها، إضافةً إلى ضبط أدوات التّوضيب والوزن.وفي سياقٍ متّصل، تمكّنت مفرزة القضائية، بتاريخ 11-9-2025، من توقيف المدعو (م. ج. تولد عام 1993 – لبناني)، للاشتباه به بترويج المخدّرات. ومن خلال التّوسّع بالتّحقيق مع الأخير، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تبيّن أنّه متورط بنقل المخدّرات من إلى مستودع المدعو (أ. ص.) تمهيداً لتهريبها، إضافةً إلى تورّطه بقضايا أخرى.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر التورطين.