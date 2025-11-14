19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي من راشيا: التربية تحمي الوجدان الوطني من التفكك رغم الاختلافات
Lebanon 24
14-11-2025
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت بلدية راشيا مهرجان
الاستقلال
في قلعة راشيا، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبمشاركة اتحاد بلديات جبل الشيخ.
Advertisement
وألقت وزيرة التربية والتعليم العالي كلمة قالت فيها: "نلتقي اليوم في مناسبةٍ يتجدّد فيها معنى الاستقلال، لا كذكرى نعلّقها على جدران الزمن، بل كقيمةٍ حيّة نمارسها يوميًا في حماية الدولة وبناء الإنسان، فالاستقلال الحقيقي لا يُقاس بغياب الوصاية فحسب، بل بقدرتنا على صون هويّتنا الوطنية، وترسيخ روايتنا الجامعة، وإحياء روح المواطنة في مؤسساتنا ومجتمعنا".
أضافت: "كيف لا؟ ولقاؤنا اليوم في بقعةٍ من
لبنان
حفرت في حجارتها لحظات مشرفة من تاريخه، راشيا التي يتلألأ اسمها كلما ذُكر الاستقلال وتنير قلعتها الوجدان. ولم يبق هذا التميّز مجرّد لمحاتٍ في التاريخ نستذكرها، بل أنتم اليوم، طلاب لبنان، ومعكم هذا اللقاء الوطني الجامع، تجسّدونه من جديد، حيث يلتقي أبناء
الشمال
بعروبتهم مع أهل الجنوب بصمودهم، وتتعانق
بيروت
في مجدها مع أهل الجبل والبقاع في نسيجٍ يجسّد
الوحدة الوطنية
المنشودة".
وتابعت: "في قلب هذا الحلم، تقف
وزارة التربية والتعليم العالي
أمام مسؤوليّة وطنيّة كبرى. ففي كلّ بلد يسعى لصون استقلاله، تكون التربية حارس وجدانه الجماعي، والدرع الذي يحمي هويّته من التشظّي. هي الجهة التي يُناط بها بناء المواطن لا المتعلّم فقط، وترسيخ الحسّ الوطني لا نقل المعرفة فحسب. وفي مؤسساتها تُصاغ السياسات التي ترسم مستقبل الوطن، وفي مدارسها تتكوّن القيم، وتُغرس البذور الأولى للمواطنة".
وأردفت: "من هذا الإدراك، تتحمّل وزارة التربية في لبنان مسؤوليّة استثنائية في مرحلة حسّاسة من تاريخ الوطن، حيث تتنازع السرديات، وتضعف الثقة بالدولة، وتتهدّد قيم العيش المشترك. لذلك، كان واجبنا أن نعيد من خلال التربية السردية الوطنية الواحدة، تلك التي تجمع اللبنانيين، وتعيد الاعتبار لفكرة الدولة الحاضنة الجامعة، دولةٌ تتجاوز الانقسامات، وتفتح أمام أبنائها مساحة آمنة لعيش كريم يقوم على القانون والصالح العام".
أضافت: "التربية ليست ترفًا ولا قطاعًا خدميًا، بل هي مشروع وطني متكامل تُبنى به الدولة وتُصان. وإذا كانت الجيوش تحمي الحدود، فإن التربية تحمي الوجدان الوطني من التفكك، وتمنحنا القدرة على البقاء شعبًا واحدًا رغم اختلافاتنا".
وتابعت: "في هذا العيد الوطني، نؤكّد التزامنا أن تبقى التربية
اللبنانية
صوت الدولة ورسالتها وأداتها لبناء التماسك الوطني. وأريد لكم، يا طلاب لبنان، أن تعيدوا اكتشاف وطنكم، لا كجغرافيا فحسب، بل كحال إنسانية فريدة تجمع بين التنوع والوحدة، بين الحرية والانتماء، وبين العقل والإيمان".
وأردفت: "أشكركم فردًا فردًا على هذا الإنجاز الوطني
التربوي
الوحدوي، وأخص بالشكر من صمّم فكرة هذا اللقاء، ومن عمل على تنظيمه، وكل المدارس والثانويات وطلابها الذين شاركوا فيه ورافقوا نجاحه بروح مسؤولة ووطنية. لقد أنرتم الذكرى وجسدتم معانيها بأرقى الصور، وجعلتم من عيد الاستقلال هذا العام نقطة انطلاق نحو استقلال تربوي يعيد بناء المواطن، ويحصّن المجتمع بالمعرفة والقيم، ويجعل من المدرسة الوطنية بوابة عبور إلى لبنان الذي نحلم به".
مواضيع ذات صلة
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
Lebanon 24
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
15/11/2025 03:53:14
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
15/11/2025 03:53:14
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي ردًا على كرامي: وزارة التربية حققت إنجازات ملموسة رغم الأزمات
Lebanon 24
الحلبي ردًا على كرامي: وزارة التربية حققت إنجازات ملموسة رغم الأزمات
15/11/2025 03:53:14
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
15/11/2025 03:53:14
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
الوحدة الوطنية
الاستقلال
اللبنانية
التربوي
البقاع
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
كسر عظم
Lebanon 24
كسر عظم
17:29 | 2025-11-14
14/11/2025 05:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2025-11-14
14/11/2025 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
16:40 | 2025-11-14
14/11/2025 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
Lebanon 24
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
15:56 | 2025-11-14
14/11/2025 03:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:29 | 2025-11-14
كسر عظم
16:57 | 2025-11-14
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2025-11-14
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
16:00 | 2025-11-14
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
15:56 | 2025-11-14
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
15:32 | 2025-11-14
فرص عمل لبنانية و 300 مليون دولار.. "إنتعاشة قريبة"!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24