عن لبنان.. هذا ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة

Advertisement

أمّا في ما يخص غزة، فأشار إلى أن " رفضت 23 طلبا لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية لغزة بما في ذلك ".تابع:"مئات الخيام والملاجئ المؤقتة في غزة غمرتها مياه الأمطار وآلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية".