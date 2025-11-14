19
بيروت
لبنان
عن لبنان.. هذا ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة
Lebanon 24
14-11-2025
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المتحدث باسم
الأمم المتحدة
ستيفان دوجاريك
أن "الوجود والبناء
الإسرائيلي
على أراضي
لبنان
انتهاك لقرار
مجلس الأمن
1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
أمّا في ما يخص غزة، فأشار إلى أن "
إسرائيل
رفضت 23 طلبا لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية لغزة بما في ذلك
الخيام
".
تابع:"مئات الخيام والملاجئ المؤقتة في غزة غمرتها مياه الأمطار وآلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية".
