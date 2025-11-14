زيارة متوقعة لوفد سعوديّ إلى لبنان.. وهذه مهمّته

تحدثت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، عن إمكانية وصول وفدٍ طابعه فني إلى لمتابعة خطوات الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مكافحة التهريب باتجاه ، تمهيداً لرفع الحظر عن الصادرات من إلى .

Advertisement



وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى قال عبر وكالة " " إن وفداً سعودياً سيزور لبنان قريباً من أجل مناقشة إزالة عوائق الصادرات إلى المملكة، موضحاً أن بلاده ستتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.



بدوره، أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون برغبة الرياض في تعزيز العلاقات التجارية مع بيروت وإزالة العقبات التي تعيق الصادرات إلى السعودية.



وعلّق على تصريحات المسؤول السعودي رفيع المستوى لـ "رويترز" بالقول: "آن الأوان ونحن في انتظار المملكة، لا سيَّما أني أكدت مراراً بأن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".

