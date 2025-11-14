19
لبنان
زيارة متوقعة لوفد سعوديّ إلى لبنان.. وهذه مهمّته
Lebanon 24
14-11-2025
|
13:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، عن إمكانية وصول وفدٍ
سعودي
طابعه فني إلى
بيروت
لمتابعة خطوات الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مكافحة التهريب باتجاه
المملكة
، تمهيداً لرفع الحظر عن الصادرات من
لبنان
إلى
السعودية
.
وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى قال عبر وكالة "
رويترز
" إن وفداً سعودياً سيزور لبنان قريباً من أجل مناقشة إزالة عوائق الصادرات إلى المملكة، موضحاً أن بلاده ستتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.
بدوره، أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون برغبة الرياض في تعزيز العلاقات التجارية مع بيروت وإزالة العقبات التي تعيق الصادرات
اللبنانية
إلى السعودية.
وعلّق
الرئيس عون
على تصريحات المسؤول السعودي رفيع المستوى لـ "رويترز" بالقول: "آن الأوان ونحن في انتظار المملكة، لا سيَّما أني أكدت مراراً بأن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".
في موازاة ذلك، ثمّن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في تغريدة عبر حسابه على منصة (آكس" مبادرة السعودية بإعلان استعدادها اتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية، مؤكداً أن قيادة المملكة حريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره.
من ناحيته، أعرب الرئيس
نجيب ميقاتي
عن تقديره الاعلان السعودي أمس بشأن الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية، وقال: "نعتبر هذه الخطوة أساسية لزيادة التعاون مع لبنان، كما نثمن ما قدمته وتقدمه المملكة للبنان، من خبرات ومساعدات، وما تنوي القيام به لدعم لبنان، وهي كانت ولا تزال الشقيق الاكبر للبنان وخير سند وداعم لبلدنا على المستويات كافة".
