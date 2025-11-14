Advertisement

لبنان

لقاء بين رعد ومستشار رئيس الجمهورية.. ماذا بحث؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 13:31
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عقد لقاءً مع مُستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال، وناقشا معاً إشكالية التفاوض مع إسرائيل.
وقالت المعلومات إنَّ اللقاء ناقش الكتاب الذي وجهه "حزبُ الله" للرؤساء الـ3 من دون التوصل الى أيِّ نتيجة، على أن يستكمل النقاشُ في وقت لاحق

