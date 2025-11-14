لقاء بين رعد ومستشار رئيس الجمهورية.. ماذا بحث؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" عقد لقاءً مع مُستشار رئيس الجمهورية ، وناقشا معاً إشكالية التفاوض مع .

