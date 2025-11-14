19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لقاء بين رعد ومستشار رئيس الجمهورية.. ماذا بحث؟
Lebanon 24
14-11-2025
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"
النائب محمد رعد
عقد لقاءً مع مُستشار رئيس الجمهورية
أندريه رحال
، وناقشا معاً إشكالية التفاوض مع
إسرائيل
.
Advertisement
وقالت المعلومات إنَّ اللقاء ناقش الكتاب الذي وجهه "حزبُ الله" للرؤساء الـ3 من دون التوصل الى أيِّ نتيجة، على أن يستكمل النقاشُ في وقت لاحق
مواضيع ذات صلة
لقاء بين رعد ومستشار عون.. هكذا كانت الأجواء
Lebanon 24
لقاء بين رعد ومستشار عون.. هكذا كانت الأجواء
15/11/2025 03:53:49
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصف بالـ"جيّد"... لقاء جمع النائب رعد ومستشار رئيس الجمهورية
Lebanon 24
وُصف بالـ"جيّد"... لقاء جمع النائب رعد ومستشار رئيس الجمهورية
15/11/2025 03:53:49
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية
Lebanon 24
الراعي في لقاءٍ جامع بروما: نحيي رئيس الجمهورية
15/11/2025 03:53:49
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين شحادة ولاوندس بحث في التطورات
Lebanon 24
لقاء بين شحادة ولاوندس بحث في التطورات
15/11/2025 03:53:49
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب محمد رعد
النائب محمد
نائب محمد
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كسر عظم
Lebanon 24
كسر عظم
17:29 | 2025-11-14
14/11/2025 05:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2025-11-14
14/11/2025 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
16:40 | 2025-11-14
14/11/2025 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
Lebanon 24
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
15:56 | 2025-11-14
14/11/2025 03:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:29 | 2025-11-14
كسر عظم
16:57 | 2025-11-14
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2025-11-14
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
16:00 | 2025-11-14
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
15:56 | 2025-11-14
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
15:32 | 2025-11-14
فرص عمل لبنانية و 300 مليون دولار.. "إنتعاشة قريبة"!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24