لبنان
إلى المغتربين.. نداءٌ من "الإشتراكي"
Lebanon 24
14-11-2025
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
اللجنة الانتخابية
في
الحزب التقدمي الاشتراكي
بياناً، اليوم الجمعة، دعت فيه المغتربين إلى التسجيل بكثافة للاقتراع في الانتخابات النيابية المُقبلة.
وفي بيانها، قالت اللجنة: "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على القوائم
الانتخابية
من خلال المنصّة المخصّصة من
وزارة الخارجية والمغتربين
، تتوجّه اللجنة الانتخابية في
الحزب التقدمي
الاشتراكي
إلى أبناء الاغتراب، للإسراع في تسجيل أسمائهم قبل إقفال باب التسجيل في 20-11-2025، لاسيّما مع تعثّر تمديد مهلة التسجيل إلى الساعة".
وأشادت اللجنة بـ"الدور الحيوي الذي يلعبه المغتربون في دعم الوطن سياسياً واقتصادياً"، مؤكدةً أن صوت الاغتراب لم يكن يومًا تفصيلاً، بل عنصراً أساسياً في صناعة القرار، لاسيّما بعد السنوات الأخيرة التي أثبت فيها الاغتراب وقوفه إلى جانب المقيمين كرافعة أساسية في مواجهة الأزمات.
وأضافت: "لذلك، فإن مشاركتكم أيّها المغتربين، في الانتخابات، تعبّر عن ارتباطكم العميق بلبنان مهما ابتعدت المسافات، وتشكل رافعة ديمقراطية تعزّز الشفافية ومبدأَي المساءلة والمحاسبة".
كذلك، ترى اللجنة أنَّ "تسجيل المُغتربين، خطوة محورية لحماية حقّكم في الانتخابات، والمساهمة بشكل مباشر في رسم مستقبل البلاد".
وختمت: "لذلك، ندعوكم بوضوح، وبصرف النظر عن خياراتكم الانتخابية إلى اغتنام الأيام والساعات المتبقية، وتأكيد حضوركم المؤثر في الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال التسجيل عبر الرابط الآتي: https://diasporavote.mfa.gov.lb/
وزارة الخارجية والمغتربين
الحزب التقدمي الاشتراكي
اللجنة الانتخابية
وزارة الخارجية
الحزب التقدمي
الانتخابية
حزب التقدم
الاشتراكي
