لبنان

تعاني من أمراض عصبية ونفسية.. ديانا مفقودة منذ 12 يومًا (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:07
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

ديانا محمد عوض (مواليد عام 1996، فلسطينية)

التي غادرت منزل ذويها في صيدا منذ حوالى /12/ يومًا، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا أنها تعاني من أمراض عصبية ونفسية.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 726920-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

