تعاني من أمراض عصبية ونفسية.. ديانا مفقودة منذ 12 يومًا (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:عوض (مواليد عام 1996، فلسطينية)التي غادرت منزل ذويها في منذ حوالى /12/ يومًا، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا أنها تعاني من أمراض عصبية ونفسية.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 726920-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.