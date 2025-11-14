Advertisement

لبنان

رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت: ندعو المغتربين للتسجيل والمشاركة بانتخابات 2026

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:16
دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي حسن خليل في بيان، "أبناء الجالية اللبنانية في الكويت وسائر دول الاغتراب إلى الإسراع في التسجيل وممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في عام 2026".
وأكد خليل أن "الاغتراب اللبناني شكل عبر العقود قوة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى أن "دور المنتشرين لم يقتصر على الدعم الاقتصادي، بل تعداه إلى حضور سياسي فاعل ومؤثر يعبر عن التزامهم الدائم قضايا وطنهم الأم".
 

وأشار إلى أن "مشاركة اللبنانيين في الخارج في العملية الانتخابية تمثل محطة محورية تتيح لهم إيصال صوتهم واختيار من يرونه الأكفأ لتمثيلهم في مجلس النواب، خصوصا في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".


ودعا "جميع أفراد الجالية اللبنانية في الكويت إلى عدم التردد في التسجيل والمشاركة الفاعلة"، مؤكدا أن "اقتراع المنتشرين يشكل ركيزة أساسية في دعم المسار الديموقراطي ومساهمة حقيقية في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للبنان".
