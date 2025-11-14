رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت: ندعو المغتربين للتسجيل والمشاركة بانتخابات 2026

دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني في في بيان، "أبناء في الكويت وسائر دول الاغتراب إلى الإسراع في التسجيل وممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في عام 2026".

وأكد خليل أن "الاغتراب اللبناني شكل عبر العقود قوة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى أن "دور المنتشرين لم يقتصر على الدعم الاقتصادي، بل تعداه إلى حضور سياسي فاعل ومؤثر يعبر عن التزامهم الدائم قضايا وطنهم الأم".





وأشار إلى أن "مشاركة اللبنانيين في الخارج في العملية تمثل محطة محورية تتيح لهم إيصال صوتهم واختيار من يرونه الأكفأ لتمثيلهم في مجلس النواب، خصوصا في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها ".