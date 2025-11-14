كتابٌ من أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين إلى "اليونيسف".. ماذا تضمن؟

أعلنت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين في بيان، أن "وفداً منها سلم كتاباً رسمياً إلى ممثل منظمة في ماركولويجي كورسي، مثمنا دعم اليونيسف الدائم لقطاع التعليم في لبنان منذ سنوات، وتحديداً المدرسة الرسمية".

وطالبت اللجنة في كتابها بـ"حل مشكلة التوجيه والعودة إلى اعتماد برنامج العام الماضي، أي اعتماد حصّة توجيه وحصّة أنشطة في الأسبوع، وليس كما ذكر هذا العام باعتماد واحدة منهما".