بعد تداول خبر عن "جلود كلاب مسلوخة" في طرابلس.. البلدية تحسُم الحقيقة

أعلن بلدية - الدائرة الصحية في بيان، أنه "بعد تداول خبر يتعلق بالعثور على جلود كلاب مسلوخة في طرابلس، وفور ورود المعلومة، قامت الدائرة الصحية في البلدية بإرسال فريق من المراقبين المختصين للكشف على المكان والتحقق من صحة الادعاءات.

Advertisement



وبعد المعاينة الدقيقة ومراجعة كافة التفاصيل، تبيّن بشكل واضح أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ولا وجود لأي دليل يثبت الواقعة، كما أن الصورة المتداولة غير صحيحة ولا تعود لطرابلس أو لأي واقع مرتبط بها، وفق ما أكدته البلدية.





وأكد البيان "حرص البلدية الدائم على الشفافية والمتابعة الجدية لأي بلاغ أو خبر يُنشر"، داعياً "المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزرع القلق بين الناس".