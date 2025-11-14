Advertisement

لبنان

بعد تداول خبر عن "جلود كلاب مسلوخة" في طرابلس.. البلدية تحسُم الحقيقة

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:36
أعلن بلدية طرابلس - الدائرة الصحية في بيان، أنه "بعد تداول خبر يتعلق بالعثور على جلود كلاب مسلوخة في طرابلس، وفور ورود المعلومة، قامت الدائرة الصحية في البلدية بإرسال فريق من المراقبين المختصين للكشف على المكان والتحقق من صحة الادعاءات.
وبعد المعاينة الدقيقة ومراجعة كافة التفاصيل، تبيّن بشكل واضح أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ولا وجود لأي دليل يثبت الواقعة، كما أن الصورة المتداولة غير صحيحة ولا تعود لطرابلس أو لأي واقع مرتبط بها، وفق ما أكدته البلدية.


وأكد البيان "حرص البلدية الدائم على الشفافية والمتابعة الجدية لأي بلاغ أو خبر يُنشر"، داعياً "المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزرع القلق بين الناس".


وحذّرت البلدية من "محاولات بثّ الشائعات أو ترويج أخبار مضلّلة تهدف إلى تشويه صورة المدينة وأهلها"، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بتلفيق أو نشر معلومات كاذبة تسيء لطرابلس".
في طرابلس.. جلود كلاب مسلوخة مرمية عند سوق القمح
