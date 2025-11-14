19
عاجل من "تاتش".. بيانٌ بعد توقف خدماتها في الجنوب
Lebanon 24
14-11-2025
|
14:52
أعلنت شركة "تاتش" في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن خدمة شبكتها من
خلدة
الى
صيدا
وصولاً الى الجنوب، تعرّضت للتوقف لأقل من نصف ساعة، بسبب عطل طرأ من جهة
أوجيرو
على مستوى خدمة الفايبر، التي تربط سنترال صيدا بسنترال بئر حسن.
وأكّدت
شركة تاتش
عن عودة خدماتها بشكل طبيعي في الجنوب.
