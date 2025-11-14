عاجل من "تاتش".. بيانٌ بعد توقف خدماتها في الجنوب

أعلنت شركة "تاتش" في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن خدمة شبكتها من الى وصولاً الى الجنوب، تعرّضت للتوقف لأقل من نصف ساعة، بسبب عطل طرأ من جهة على مستوى خدمة الفايبر، التي تربط سنترال صيدا بسنترال بئر حسن.

