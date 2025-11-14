Advertisement

لبنان

وزير الدفاع يلتقي رئيس أساقفة أثينا ويزور الأكاديمية الحربية في اليونان

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:53
استهلّ وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اليوم الثاني من زيارته اليونان، بلقاء رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني. وتناول اللقاء العلاقات الروحية والثقافية التي تجمع لبنان باليونان، وأهمية تعزيز قيم الحوار والتضامن بين الشعبين، إضافةً إلى الدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الكنيسة في دعم الاستقرار والسلام.
وفي محطةٍ أخرى من الزيارة، جال اللواء منسى والوفد اللبناني المرافق في الأكاديمية الحربية اليونانية، حيث استقبله قائد الأكاديمية الجنرال أنستازيوس بوليكرونوس.


واطّلع وزير الدفاع الوطني على تاريخ المؤسسة وأقسامها وبرامجها التدريبية وخططها المستقبلية، مثنياً على التطور العسكري في اليونان ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجيشين اللبناني واليوناني.
