وزير الدفاع يلتقي رئيس أساقفة أثينا ويزور الأكاديمية الحربية في اليونان

استهلّ اللواء ميشال منسى اليوم الثاني من زيارته ، بلقاء رئيس أساقفة وسائر اليونان إيرونيموس الثاني. وتناول اللقاء العلاقات الروحية والثقافية التي تجمع باليونان، وأهمية تعزيز قيم الحوار والتضامن بين الشعبين، إضافةً إلى الدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الكنيسة في دعم الاستقرار والسلام.

وفي محطةٍ أخرى من الزيارة، جال اللواء منسى والوفد اللبناني المرافق في الأكاديمية الحربية ، حيث استقبله قائد الأكاديمية الجنرال أنستازيوس بوليكرونوس.