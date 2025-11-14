Advertisement

لبنان

كسر عظم

Lebanon 24
14-11-2025 | 17:29
وصف مصدر نيابي أن الانتخابات المقبلة هي معركة كسر عظم تحت عنوان "تصغير الأحجام" ومنع الاحتكار النيابي الطائفي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
