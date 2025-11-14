خطوتان اساسيتان للخروج من حال المراوحة !

Advertisement

كتب معروف الداعوق في" اللواء": يمكن القول ان الوضع السائد في قد دخل في حال من المراوحة المؤذية، في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وعمليات الاغتيال، مع تصاعد وتيرة التجاذب الداخلي والخارجي حول قرار نزع سلاح ، وتباطؤ مسيرة النهوض العام للدولة، في حين لوحظ ان مبادرة رئيس الجمهورية لاجراء مفاوضات مع اسرائيل لانهاء الاسرائيلي وتداعياته، لم تقابل بعد بردود تؤشر لامكانية فتح ابواب الخروج من الازمة الحالية في وقت قريب.يبقى السؤال المطروح، ما هو المطلوب للخروج من حال المراوحة الحالي؟خطوتان اساسيتان، لا بد من القيام بهما ، الاولى استكمال الدولة تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، بوتيرة سريعة وملموسة على الارض، من دون اي تباطؤ او تردد لأي سبب كان، واستكمال الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التجاوزات وخرق القوانين في المرافق والمؤسسات العامة، لاظهار جدية الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وامساكها بزمام الامور .اما الخطوة الثانية فهي تكثيف الاتصالات والجهود السياسية والديبلوماسية على جميع المستويات، للدفع باتجاه تحريك مسار المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لانهاء الاحتلال للاراضي جنوباً، والخوض بالمشاكل المتفرعة عنه، وقد يساعد وصول سفير الاميركية الجديد ميشال الى لبنان، في هذا الخصوص، من موقعه وعلاقاته بتحريك الوضع ، وبلورة الخروج من الازمةالحالية.وكلما حققت الدولة تقدماً ملموساً في عملية نزع سلاح الحزب، واظهرت جدية خطواتها وتحركها امام الرأي العام بهذا الخصوص، كلما ادى ذلك إلى اسقاط ذرائع اسرائيل للتلطي وراء بقاء سلاح الحزب ، وساعد في تحقيق تقدم للبحث في انهاء ازمة الاحتلال الاسرائيلي،وحل المشاكل المترتبة عن الاحتلال وتداعياته المدمرة.