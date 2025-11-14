Advertisement

لبنان

خطوتان اساسيتان للخروج من حال المراوحة !

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:03
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يمكن القول ان الوضع السائد في لبنان قد دخل في حال من المراوحة المؤذية، في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وعمليات الاغتيال، مع تصاعد وتيرة التجاذب الداخلي والخارجي حول قرار نزع سلاح حزب الله، وتباطؤ مسيرة النهوض العام للدولة، في حين لوحظ ان مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون لاجراء مفاوضات مع اسرائيل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتداعياته، لم تقابل بعد بردود تؤشر لامكانية فتح ابواب الخروج من الازمة الحالية في وقت قريب.
يبقى السؤال المطروح، ما هو المطلوب للخروج من حال المراوحة الحالي؟
خطوتان اساسيتان، لا بد من القيام بهما ، الاولى استكمال الدولة تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، بوتيرة سريعة وملموسة على الارض، من دون اي تباطؤ او تردد لأي سبب كان، واستكمال الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التجاوزات وخرق القوانين في المرافق والمؤسسات العامة، لاظهار جدية الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وامساكها بزمام الامور .
 
اما الخطوة الثانية فهي تكثيف الاتصالات والجهود السياسية والديبلوماسية على جميع المستويات، للدفع باتجاه تحريك مسار المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لانهاء الاحتلال للاراضي اللبنانية جنوباً، والخوض بالمشاكل المتفرعة عنه، وقد يساعد وصول سفير الولايات المتحدة الاميركية الجديد ميشال عيسى الى لبنان، في هذا الخصوص، من موقعه وعلاقاته بتحريك الوضع ، وبلورة آفاق الخروج من الازمةالحالية.
وكلما حققت الدولة تقدماً ملموساً في عملية نزع سلاح الحزب، واظهرت جدية خطواتها وتحركها امام الرأي العام بهذا الخصوص، كلما ادى ذلك إلى اسقاط ذرائع اسرائيل للتلطي وراء بقاء سلاح الحزب ، وساعد في تحقيق تقدم للبحث في انهاء ازمة الاحتلال الاسرائيلي،وحل المشاكل المترتبة عن الاحتلال وتداعياته المدمرة.  
 
