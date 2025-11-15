تعرّض للضرب في البترون من قبل عناصر أمنية.. هذا ما حصل مع أحد المواطنين (صورة)



وفي التفاصيل، فإن المواطن خليل الشاماتي، وهو مريض كلى، كان متوجهاً إلى لإجراء جلسة علاج، وكان يستقل " " يقودها مواطن من البترون، حين اعترضهم حاجز غير ثابت تابع لقوى الأمن الداخلي وأمرهم بالتوقف. أصيب احد المواطنين بجروح جراء اعتداء نفذته عناصر من في مدينة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، فإن المواطن خليل الشاماتي، وهو مريض كلى، كان متوجهاً إلى لإجراء جلسة علاج، وكان يستقل " " يقودها مواطن من البترون، حين اعترضهم حاجز غير ثابت تابع لقوى الأمن الداخلي وأمرهم بالتوقف.

وعندما هم الشاماتي بالنزول من التوك توك، فاجأته العناصر بالضرب ورموه أرضاً، فيما تم توقيف سائق التوك توك لبعض الوقت قبل الإفراج عنه .



وتم نقل الشاماتي على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأثار الحادث انتقادات واسعة بين أهالي المدينة.



وناشد أهالي البترون ، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، وقائد الدرك بضرورة التحقيق الفوري في الحادث واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين، لاسيما وأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه على المواطنين في المدينة، حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم.