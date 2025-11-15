Advertisement

لبنان

تعرّض للضرب في البترون من قبل عناصر أمنية.. هذا ما حصل مع أحد المواطنين (صورة)

Lebanon 24
15-11-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1442415-638987895794166839.jpg
Doc-P-1442415-638987895794166839.jpg photos 0
أصيب احد المواطنين بجروح جراء اعتداء نفذته عناصر من قوى الأمن الداخلي في مدينة البترون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، فإن المواطن خليل الشاماتي، وهو مريض كلى، كان متوجهاً إلى مستشفى البترون لإجراء جلسة علاج، وكان يستقل "توك توك" يقودها مواطن من البترون، حين اعترضهم حاجز غير ثابت تابع لقوى الأمن الداخلي وأمرهم بالتوقف.
 
 
 
 
وعندما هم الشاماتي بالنزول من التوك توك، فاجأته العناصر بالضرب ورموه أرضاً، فيما تم توقيف سائق التوك توك لبعض الوقت قبل الإفراج عنه .

وتم نقل الشاماتي على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأثار الحادث انتقادات واسعة بين أهالي المدينة.

وناشد أهالي البترون  وزير الداخلية،  ومدير عام قوى الأمن الداخلي، وقائد الدرك بضرورة التحقيق الفوري في الحادث واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين، لاسيما وأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه على المواطنين في المدينة، حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم.

