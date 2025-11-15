Advertisement

لبنان

بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-11-2025 | 01:30
أثّر سوء الأحوال الجوية ليلا في حركة مطار رفيق الحريري الدولي، حيث لم تتمكن عدة طائرات من الهبوط بسبب الصواعق والأمطار الغزيرة ما أدى إلى تحويل وجهتها إلى مطار لارنكا القبرصي
ولاحقا تمكنت طائرتان من أصل 5 من الهبوط في مطار بيروت، ومع ساعات الصباح الأولى عادت حركة المطار إلى طبيعتها بسبب انحسار المنخفض الجوي. 

تحويل مسار الطائرات خلال العواصف والمنخفضات الجوية هو إجراء روتيني حفاظا على سلامة الطيران المسافرين، بحسب معنيين.
المصدر: لبنان 24
