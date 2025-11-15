بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار

Advertisement

أثّر سوء الأحوال الجوية ليلا في حركة ، حيث لم تتمكن عدة طائرات من الهبوط بسبب الصواعق والأمطار الغزيرة ما أدى إلى تحويل وجهتها إلى .ولاحقا تمكنت طائرتان من أصل 5 من الهبوط في ، ومع ساعات الصباح الأولى عادت حركة إلى طبيعتها بسبب انحسار المنخفض الجوي.تحويل مسار الطائرات خلال العواصف والمنخفضات الجوية هو إجراء روتيني حفاظا على سلامة الطيران المسافرين، بحسب معنيين.