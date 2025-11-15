Advertisement

لبنان

إتجاهات زيارة الوفد السعودي: فصل السياسة عن الاقتصاد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-11-2025 | 01:45
لفت مصدر نيابي إلى أن الزيارة المرتقبة للوفد السعودي إلى لبنان لها طابع اقتصادي بحت، كون الأجهزة السعودية المختصة رصدت عملًا اساسيا قام به الجيش والأجهزة الأمنية، لناحية مكافحة المخدرات وضرب معظم الخلايا الكبيرة والتجار ومعامل إنتاج المخدرات، ما أدى إلى انعدام التهريب إلى الدول العربية ، وخاصةً المملكة السعودية. كما أن العديد من القطاعات الزراعية والصناعية، تأهّلت بشكل كامل بالمواصفات والجودة المطلوبة، ولذلك عادت المملكة إلى الاستثمار الاقتصادي في لبنان في مرحلة هو بأمسّ الحاجة فيها إلى هذا الدعم .
المصدر نبّه إلى أن هذا الانفتاح الاقتصادي ليس له أي علاقة أبدًا بالملف السياسي، ففي السياسة هناك مسار طويل يبدأ بسيادة الدولة على أرضها ولا ينتهي بحصرية السلاح وتطبيق اتفاق الطائف.
المصدر: لبنان 24
