20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إتجاهات زيارة الوفد السعودي: فصل السياسة عن الاقتصاد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-11-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر نيابي إلى أن الزيارة المرتقبة للوفد السعودي إلى
لبنان
لها طابع اقتصادي بحت، كون الأجهزة
السعودية
المختصة رصدت عملًا اساسيا قام به الجيش والأجهزة الأمنية، لناحية مكافحة المخدرات وضرب معظم الخلايا الكبيرة والتجار ومعامل إنتاج المخدرات، ما أدى إلى انعدام التهريب إلى
الدول العربية
، وخاصةً
المملكة
السعودية. كما أن العديد من القطاعات الزراعية والصناعية، تأهّلت بشكل كامل بالمواصفات والجودة المطلوبة، ولذلك عادت المملكة إلى الاستثمار الاقتصادي في لبنان في مرحلة هو بأمسّ الحاجة فيها إلى هذا الدعم .
Advertisement
المصدر نبّه إلى أن هذا الانفتاح الاقتصادي ليس له أي علاقة أبدًا بالملف السياسي، ففي السياسة هناك مسار طويل يبدأ بسيادة
الدولة على
أرضها ولا ينتهي بحصرية السلاح وتطبيق
اتفاق الطائف
.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
زيارة متوقعة لوفد سعوديّ إلى لبنان.. وهذه مهمّته
Lebanon 24
زيارة متوقعة لوفد سعوديّ إلى لبنان.. وهذه مهمّته
15/11/2025 10:24:05
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب لوصول الوفد الاقتصادي السعودي وحديث عن قناة حوار خلفية قائمة مع حزب الله
Lebanon 24
ترقب لوصول الوفد الاقتصادي السعودي وحديث عن قناة حوار خلفية قائمة مع حزب الله
15/11/2025 10:24:05
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
15/11/2025 10:24:05
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني يرحب بزيارة الوفد السوري ويأمل بفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
البعريني يرحب بزيارة الوفد السوري ويأمل بفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
15/11/2025 10:24:05
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الأجهزة الأمنية
الدول العربية
اتفاق الطائف
سيادة الدولة
الدولة على
السعودية
المملكة
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب ورقة 20 دولارا.. هذا ما حصل لرجل ستيني وزوجته داخل متجر في تعلبايا (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ورقة 20 دولارا.. هذا ما حصل لرجل ستيني وزوجته داخل متجر في تعلبايا (فيديو)
03:17 | 2025-11-15
15/11/2025 03:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اعادة الاعمار "ضمن مسار زمني"
Lebanon 24
اعادة الاعمار "ضمن مسار زمني"
03:15 | 2025-11-15
15/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
03:00 | 2025-11-15
15/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة
Lebanon 24
توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة
02:45 | 2025-11-15
15/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا
Lebanon 24
سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا
02:36 | 2025-11-15
15/11/2025 02:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:17 | 2025-11-15
بسبب ورقة 20 دولارا.. هذا ما حصل لرجل ستيني وزوجته داخل متجر في تعلبايا (فيديو)
03:15 | 2025-11-15
اعادة الاعمار "ضمن مسار زمني"
03:00 | 2025-11-15
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
02:45 | 2025-11-15
توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة
02:36 | 2025-11-15
سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا
02:30 | 2025-11-15
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 10:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24