إتجاهات زيارة الوفد السعودي: فصل السياسة عن الاقتصاد

Advertisement

لفت مصدر نيابي إلى أن الزيارة المرتقبة للوفد السعودي إلى لها طابع اقتصادي بحت، كون الأجهزة المختصة رصدت عملًا اساسيا قام به الجيش والأجهزة الأمنية، لناحية مكافحة المخدرات وضرب معظم الخلايا الكبيرة والتجار ومعامل إنتاج المخدرات، ما أدى إلى انعدام التهريب إلى ، وخاصةً السعودية. كما أن العديد من القطاعات الزراعية والصناعية، تأهّلت بشكل كامل بالمواصفات والجودة المطلوبة، ولذلك عادت المملكة إلى الاستثمار الاقتصادي في لبنان في مرحلة هو بأمسّ الحاجة فيها إلى هذا الدعم .المصدر نبّه إلى أن هذا الانفتاح الاقتصادي ليس له أي علاقة أبدًا بالملف السياسي، ففي السياسة هناك مسار طويل يبدأ بسيادة أرضها ولا ينتهي بحصرية السلاح وتطبيق .