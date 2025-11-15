Advertisement

لبنان

ينتظرون قرار الحريري...

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-11-2025 | 02:15
Doc-P-1442427-638987932319355980.webp
Doc-P-1442427-638987932319355980.webp photos 0
يقول خبير إنتخابي "إنّ مشهد الترشيحات والتحالفات وتركيب اللوائح في الشارع السُنّي سيبقى معلّقاً حتى اتخاذ الرئيس سعد الحريري قراره بخوض أو عدم خوض "تيار المستقبل" للإنتخابات النيابية"، على اعتبار أنّ "دخوله المعركة كفيل بخلط الأوراق كلها".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس سعد الحريري

سعد الحريري

سعد الحرير

الرئيس سعد

سعد الحري

المستقبل

سعد الحر

الحريري

"خاص لبنان24"

