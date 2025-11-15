Advertisement

لبنان

توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-11-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1442428-638987934970794170.webp
Doc-P-1442428-638987934970794170.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت بعض الشخصيات الشيعية المعارضة لـ"حزب الله" بعقد اجتماعات متتالية مع قوى سياسية أساسية في البلاد، في محاولة لتنظيم صفوفها استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل.
Advertisement
وتشير المعلومات إلى أن هذه اللقاءات تتركز حول توزيع الترشيحات على الدوائر التي تُعتبر قابلة للخرق الشيعي، أي تلك التي يمكن أن تشهد منافسة حقيقية وتمنح فرصًا للمعارضة لإحداث خرق فعلي.
هذه الخطوة تأتي في ظل إدراك متزايد لدى تلك الشخصيات بأن الانتخابات المقبلة ستكون محطة مفصلية لإعادة التوازن داخل الساحة الشيعية، عبر طرح بدائل سياسية من داخل البيئة نفسها، تسعى إلى تمثيل أصوات غير منضوية ضمن الخط التقليدي للحزب.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الحكومة تطلب تعليق مواد مقاعد المغتربين وسط اعتراض شيعي والحسم في مجلس النواب
lebanon 24
15/11/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"رد شيعي": أحزابكم ما كانت لتحظى بمقاعد في بلدية بيروت لولا أصوات هذه البيئة
lebanon 24
15/11/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الأميركي استبعد الشيعة من لقاءاته‎
lebanon 24
15/11/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
lebanon 24
15/11/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

المعارضة

الشيعية

الشيعي

شيعية

شيعي

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-11-15
03:00 | 2025-11-15
02:36 | 2025-11-15
02:30 | 2025-11-15
02:16 | 2025-11-15
02:15 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24