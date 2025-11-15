التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟

Advertisement

تزايد الحديث في الأيام الماضية عن تقارير إسرائيلية جرى تداولها في عدد من في العالم العربي، تتحدّث عن احتمال لجوء إلى خوض حرب سريعة ومحدودة ضد .وبحسب ما نُقل في تلك التقارير، فإن الهدف المعلن لهذه الحرب هو توجيه ضربة مباشرة لقدرات ، وإعادتها إلى الوراء قدر الإمكان، بما يمنع الحزب من تنفيذ أي عملية ترميم يمكن أن تفرض معادلة جديدة على الحدود.لكن اللافت في مضمون هذه التقارير ليس فقط نبرة التحذير، بل تركيزها على منطقتين تحديدًا: وبيروت. فهذا الطرح بدا خارجًا عن النمط التقليدي الذي يحصر أي مواجهة محتملة بالجنوب، حيث تدور معركة من نوع اخر، ويجري تبادل الرسائل العسكرية منذ أشهر. وبروز البقاع وبيروت في الرسائل يعكس خلفية سياسية تتجاوز الحسابات الميدانية المباشرة.فالتركيز على العاصمة يوحي بأن إسرائيل تريد إرسال إشارة واضحة بأن المواجهة المحتملة لن تكون ذات طابع عسكري فقط، بل تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى الضغط على ودفعها لاتخاذ خطوات غير مسبوقة تجاه حزب الله.هذا النوع من الرسائل عادة ما يُستخدم لخلق مناخ قلق داخل المؤسسات الرسمية، وإيصال فكرة أن أي تباطؤ في القرار السياسي سيجلب معه تداعيات قاسية على قلب الدولة ومؤسساتها.أما بالنسبة للبقاع، فطرحه في التقارير لم يكن مفاجئًا، لكنه بدا محمّلًا بدلالات متعددة. فمن جانب، تُعرف المنطقة بأنها تضم مواقع مرتبطة بقدرات الحزب الصاروخية، وبالتالي فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية محدودة قد تسعى إلى استهداف ما تعتبره منشآت أو خطوط تطوير تحتاج إسرائيل إلى تعطيلها. ومن جانب آخر، ترتبط المنطقة برمزية سياسية تتصل بالسلطة الجديدة في ، وبما إذا كانت قادرة أو مستعدة للانخراط في خطوات أمنية أو عسكرية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل ضغوط دولية متزايدة.وبذلك، فإن مجمل هذه التقارير يبدو وكأنه محاولة لتمهيد الأرضية لحملة سياسية أكثر منها عسكرية، تهدف إلى إعادة خلط الأوراق داخليًا وإظهار أن أي مواجهة قد تتجاوز حدود الجنوب لتطال نقاطًا حساسة تعتبر بالنسبة للدولة جزءًا من استقرارها الداخلي. وفي ظل المشهد المتوتر، تبقى القراءة الأبرز أن إسرائيل تختبر ردود الفعل وتراقب المواقف قبل الإقدام على أي خطوة، فيما تبقى الساحة اللبنانية مفتوحة على احتمالات متعددة.