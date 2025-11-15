بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الجوّي وصل ظهر الخميس الماضي، واشتدت فعاليته مساء أمس الجمعة مع دخول الدفعة الثانية من السحب الرطبة وقد تأثر لبنان بالتيار النفاث الذي عبر سماء لبنان بين الواحدة ظهرا وانحرف السبت نحو غرب ، الامر الذي عزز نسبة الهطولات فتساقطت امطار غزيرة تحولت الى طوفانية في المتن وكسروان وجبيل وبيروت ومناطق جنوبية مثل صور وصيدا.وأضاف خنيصر :"يعتبر هذا المنخفض الجويّ جيد من حيث الهطولات فقد بلغت نسبتها في صور 92 ملم وفي حتى الساعة 52,6ملم وفي رومية 42,8ملم وفي بولونيا والخنشارة وضهور الشوير 33,7ملم وفي مدينة 18,8 ملم، هي نسبة جيدة جداً".وتابع: "دخل المنخفض ذروته ساعات يوم امس الجمعة مع سيطرة ال Jet stream على سماء لبنان، ما ادّى الى شحن السحب الركامية بالرطوبة والعواصف الرعدية فوصلت نسبتها الى 85% في الساحل الممتد من جبيل الى ، وفي صور وصيدا 90%، وما زال تأثير المنخفض قائماً حتى مساء يوم السبت ضمن امطار متقطعة ومتوسطة الى غزيرة في بعض الاحيان وثلوج فوق 2400 (حيث تتوفر الرطوبة).ومع انحسار المنخفض الجوّي الاوّل، سوف يرتفع الضغط الجوّي نحو 1028hpa فوق شبه العربية ولبنان والاردن، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع حاد وسريع بدرجات الحرارة بمعدل 10 درجات بقاعاً وجبلاً و 7 درجات ساحلاً بخاصة وأن التيارات القطبية التي عبرت في طبقة 700hpa ستنحسر عن المنطقة، اضف الى هبوب رياح جنوبية شرقية دافئة.اذن، بحسب خنيصر، سيكون لبنان على موعد مع طقس مشمس اعتبارا من يوم الاحد ولغاية اسبوع تقريباً تصل فيه الحرارة الى 29 ساحلاً و 27 بقاعاً و 24 جبلاً.