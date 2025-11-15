Advertisement

لبنان

بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد

Lebanon 24
15-11-2025 | 02:16
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الجوّي وصل لبنان ظهر الخميس الماضي، واشتدت فعاليته مساء أمس الجمعة مع دخول الدفعة الثانية من السحب الرطبة وقد تأثر لبنان بالتيار النفاث الذي عبر سماء لبنان بين الواحدة ظهرا وانحرف صباح اليوم السبت نحو غرب تركيا، الامر الذي عزز نسبة الهطولات فتساقطت امطار غزيرة تحولت الى طوفانية في المتن وكسروان وجبيل وبيروت ومناطق جنوبية مثل صور وصيدا.
وأضاف خنيصر :"يعتبر هذا المنخفض الجويّ جيد من حيث الهطولات فقد بلغت نسبتها في صور 92 ملم وفي بيروت حتى الساعة 52,6ملم وفي رومية  42,8ملم وفي بولونيا والخنشارة وضهور الشوير 33,7ملم وفي مدينة زحلة 18,8 ملم، هي نسبة جيدة جداً". 

وتابع: "دخل المنخفض ذروته ساعات يوم امس الجمعة مع سيطرة ال Jet stream على سماء لبنان، ما ادّى الى شحن السحب الركامية بالرطوبة والعواصف الرعدية  فوصلت نسبتها الى 85% في الساحل الممتد من جبيل الى طرابلس، وفي صور وصيدا 90%، وما زال تأثير المنخفض قائماً حتى مساء يوم السبت ضمن امطار متقطعة ومتوسطة الى غزيرة في بعض الاحيان وثلوج فوق 2400 (حيث تتوفر الرطوبة).

ومع انحسار المنخفض الجوّي الاوّل، سوف يرتفع الضغط الجوّي نحو 1028hpa فوق شبه الجزيرة العربية ولبنان والاردن، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع حاد وسريع بدرجات الحرارة بمعدل 10 درجات بقاعاً وجبلاً و 7 درجات ساحلاً بخاصة وأن التيارات القطبية التي عبرت في طبقة 700hpa  ستنحسر عن المنطقة، اضف الى هبوب رياح جنوبية شرقية دافئة.

اذن، بحسب خنيصر، سيكون لبنان على موعد مع طقس مشمس اعتبارا من يوم الاحد ولغاية اسبوع تقريباً تصل فيه الحرارة الى 29 ساحلاً و 27 بقاعاً و 24 جبلاً.

صباح اليوم

الجزيرة

طرابلس

التيار

بيروت

لبنان

الغزي

تركيا

