20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا
Lebanon 24
15-11-2025
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور
فارس سعيد
على حسابه عبر منصة "اكس": "تراجع عدد مسيحيي
سوريا
وفقاً ل AED من 2,1 مليون في 2011 إلى 540 الف في 2024 . زيارة البابا
لاوون
إلى
بيروت
تكتسب أهمية بالغة لضرورة التمسك بشهادتنا حيث ولد و عاش ومات وقام
المسيح
. ان تكون مسيحيا في حلب و عمّان و
القاهرة
... و القدس أهمّ من مسيحيي
أوروبا
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
15/11/2025 10:22:09
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع التركية: اندماج قسد في الدفاع السورية مسألة بالغة الأهمية ونتابعها باستمرار
Lebanon 24
الدفاع التركية: اندماج قسد في الدفاع السورية مسألة بالغة الأهمية ونتابعها باستمرار
15/11/2025 10:22:09
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: تطوير أسلحة جديدة أمر بالغ الأهمية لضمان دفاع روسيا وأمنها
Lebanon 24
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: تطوير أسلحة جديدة أمر بالغ الأهمية لضمان دفاع روسيا وأمنها
15/11/2025 10:22:09
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الأميركي: إعادة بناء قطاع غزة سيكون حدثا إقليميا وعالميا بالغ الأهمية
Lebanon 24
المندوب الأميركي: إعادة بناء قطاع غزة سيكون حدثا إقليميا وعالميا بالغ الأهمية
15/11/2025 10:22:09
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فارس سعيد
القاهرة
نائب ال
أوروبا
المسيح
بيروت
سوريا
القدس
قد يعجبك أيضاً
اعادة الاعمار "ضمن مسار زمني"
Lebanon 24
اعادة الاعمار "ضمن مسار زمني"
08:15 | 2025-11-15
15/11/2025 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
08:00 | 2025-11-15
15/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة
Lebanon 24
توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة
07:45 | 2025-11-15
15/11/2025 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
Lebanon 24
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
07:30 | 2025-11-15
15/11/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد
07:16 | 2025-11-15
15/11/2025 07:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
09:19 | 2025-11-14
14/11/2025 09:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
18:20 | 2025-11-14
14/11/2025 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
14:23 | 2025-11-14
14/11/2025 02:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
18:00 | 2025-11-14
14/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
13:25 | 2025-11-14
14/11/2025 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
08:15 | 2025-11-15
اعادة الاعمار "ضمن مسار زمني"
08:00 | 2025-11-15
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
07:45 | 2025-11-15
توزيع المقاعد على المعارضين الشيعة
07:30 | 2025-11-15
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
07:16 | 2025-11-15
بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد
07:15 | 2025-11-15
ينتظرون قرار الحريري...
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
09:00 | 2025-11-08
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
08:42 | 2025-11-05
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
08:58 | 2025-11-03
15/11/2025 10:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24