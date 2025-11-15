Advertisement

لبنان

سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:36
كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور فارس سعيد على حسابه عبر منصة "اكس": "تراجع عدد مسيحيي سوريا وفقاً ل AED من 2,1 مليون في 2011 إلى 540 الف في 2024 . زيارة البابا لاوون إلى بيروت تكتسب أهمية بالغة لضرورة التمسك بشهادتنا حيث ولد و عاش ومات وقام المسيح. ان تكون مسيحيا في حلب و عمّان و القاهرة... و القدس  أهمّ من مسيحيي أوروبا".
08:15 | 2025-11-15
08:00 | 2025-11-15
07:45 | 2025-11-15
07:30 | 2025-11-15
07:16 | 2025-11-15
07:15 | 2025-11-15
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24