Advertisement

لبنان

شخصيات "بلدية" إلى "النيابة"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1442465-638987988828356344.jpg
Doc-P-1442465-638987988828356344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يجري البحث في أكثر من منطقة لبنانية في إمكان ترشيح شخصيات كانت ناشطة سابقاً في العمل البلدي للانتخابات النيابية عام 2026.
Advertisement


كذلك، فإنَّ شخصيات شكلت "مفاتيح" للانتخابات البلدية في مناطق عديدة لاسيما في الشوف، ستكونُ مطروحة للترشح، نظراً لقدرتها على تحريك الناس والتأثير على الواقع الشعبي ضمن مناطقها.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة التمييزية توضح حقيقة التحقيق في قضية "التزوير العقاري"
lebanon 24
15/11/2025 13:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
lebanon 24
15/11/2025 13:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": النيابة العامة التركية تلاحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قضائيًا بتهم تتعلق بـ 142 مخالفة
lebanon 24
15/11/2025 13:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح لـ"الحدث": نتنياهو يرفض الحلول ويبحث عن مصالحه الشخصية
lebanon 24
15/11/2025 13:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

العمل البلدي

منطقة لبنان

في الشوف

النيابة

الشوف

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2025-11-15
05:35 | 2025-11-15
05:28 | 2025-11-15
05:27 | 2025-11-15
05:12 | 2025-11-15
05:07 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24