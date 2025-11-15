شخصيات "بلدية" إلى "النيابة"؟

يجري البحث في أكثر من منطقة لبنانية في إمكان ترشيح شخصيات كانت ناشطة سابقاً في للانتخابات النيابية عام 2026.

Advertisement





كذلك، فإنَّ شخصيات شكلت "مفاتيح" للانتخابات البلدية في مناطق عديدة لاسيما ، ستكونُ مطروحة للترشح، نظراً لقدرتها على تحريك الناس والتأثير على الواقع الشعبي ضمن مناطقها.

