لبنان
شخصيات "بلدية" إلى "النيابة"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-11-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجري البحث في أكثر من منطقة لبنانية في إمكان ترشيح شخصيات كانت ناشطة سابقاً في
العمل البلدي
للانتخابات النيابية عام 2026.
كذلك، فإنَّ شخصيات شكلت "مفاتيح" للانتخابات البلدية في مناطق عديدة لاسيما
في الشوف
، ستكونُ مطروحة للترشح، نظراً لقدرتها على تحريك الناس والتأثير على الواقع الشعبي ضمن مناطقها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
العمل البلدي
منطقة لبنان
في الشوف
النيابة
الشوف
اسيم
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
