للمرة الاولى هذا العام.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية

تساقطت الثلوج للمرة الاولى هذا العام فوق مرتفعات ، بعدما غطت الثلوج قمة القرنة السوداء، اعلى قمة في 3088 مترا فوق سطح البحر، ووصلت الى منطقتي وجرد مربين، 2400 و2200 متر على التوالي، حيث تشكلت طبقة رقيقة من الثلوج في المنطقتين، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وامطار غزيرة هطلت فوق المناطق الجردية والوسطى والساحلية. (الوكالة الوطنية للاعلام)

