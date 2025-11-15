Advertisement

لبنان

للمرة الاولى هذا العام.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1442478-638988003746526585.jpg
Doc-P-1442478-638988003746526585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تساقطت الثلوج للمرة الاولى هذا العام فوق مرتفعات الضنية، بعدما غطت الثلوج قمة القرنة السوداء، اعلى قمة في لبنان 3088 مترا فوق سطح البحر، ووصلت الى منطقتي جرد النجاص وجرد مربين، 2400 و2200 متر على التوالي، حيث تشكلت طبقة رقيقة من الثلوج في المنطقتين، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وامطار غزيرة هطلت فوق المناطق الجردية والوسطى والساحلية.  (الوكالة الوطنية للاعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة بعد عامين من الحرب
lebanon 24
15/11/2025 13:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
15/11/2025 13:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية
lebanon 24
15/11/2025 13:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار تجتمع للمرة الأولى و"الإغاثة" في مرحلة التحضير
lebanon 24
15/11/2025 13:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

القرنة السودا

جرد النجاص

جرد مربين

النجاص

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2025-11-15
05:35 | 2025-11-15
05:28 | 2025-11-15
05:27 | 2025-11-15
05:12 | 2025-11-15
05:07 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24