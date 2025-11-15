المنخفض الجوي الى انحسار.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Advertisement

يخف تأثير المنخفض الجوّي المتمركز جنوب والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا عن والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتساقط أمطار متفرقة يتخللها بعض الأنفراجات مع رياح ناشطة وثلوج اعتباراً من ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجياً صباح يوم غد الأحد حيث يتجه شرقاً مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي لتعود الى معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء المقبل بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.ويكون الطقس غداً غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إنخفاض بنسبة الرطوبة ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.على ان يتحول الاثنين الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة، والثلاثاء الىصاف اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.