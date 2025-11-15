20
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
المنخفض الجوي الى انحسار.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
15-11-2025
|
04:27
يخف تأثير المنخفض الجوّي المتمركز جنوب
غرب تركيا
والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا عن
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتساقط أمطار متفرقة يتخللها بعض الأنفراجات مع رياح ناشطة وثلوج اعتباراً من ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجياً صباح يوم غد الأحد حيث يتجه شرقاً مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي لتعود الى معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء المقبل بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.
ويكون الطقس غداً غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إنخفاض بنسبة الرطوبة ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
على ان يتحول الاثنين الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة، والثلاثاء الى
صاف اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.
