Advertisement

لبنان

جنبلاط ينتقد هؤلاء: مهمّتهم التشكيك والتحريض

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1442520-638988049255162126.jpg
Doc-P-1442520-638988049255162126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليومي. فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش  والأمن الداخلي مع تحديث آلياته وهل يدركون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين التي ترفض السلطة تسليمهم وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض والانتحار".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عز الدين: المقاومة استطاعت أن تصمد وتبقى رغم التشكيك في شرعيتها
lebanon 24
15/11/2025 19:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يستغرب التشكيك: الانتخابات في أيار والوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل
lebanon 24
15/11/2025 19:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنتقد منح جائزة نوبل للسلام لماتشادو وتتهمها بالتحريض على الحرب!
lebanon 24
15/11/2025 19:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" ترفض التشكيك.. وتؤكد التزامها بخدمة أبناء المتن
lebanon 24
15/11/2025 19:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

walid joumblatt

وليد جنبلاط

وليد جنبلا

رئيس الحزب

الإسلام

إسلامي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24