جنبلاط ينتقد هؤلاء: مهمّتهم التشكيك والتحريض

الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليومي .فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته وهل يدركون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين التي ترفض السلطة تسليمهم وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض الانتحار #لبنان pic.twitter.com/cQTRskr4WM
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) November 15, 2025
الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليومي .فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته وهل يدركون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين التي ترفض السلطة تسليمهم وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض الانتحار #لبنان pic.twitter.com/cQTRskr4WM