جنبلاط ينتقد هؤلاء: مهمّتهم التشكيك والتحريض

كتب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق عبر حسابه على منصّة "إكس":

"الوفود السيادية التي تزور مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليومي. فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته وهل يدركون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين التي ترفض السلطة تسليمهم وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض والانتحار".