سلسلة لقاءات للبطريرك العبسي في الربوة

Advertisement

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، النائب يرافقه المهندس ماجد قسطنطين ورجل الأعمال شفيق ، وتداول معهم والاوضاع الاقتصادية .ثم التقى العبسي البروفسور طرابلسي الذي قال بعد اللقاء :"تشرفت بلقاء صاحب الغبطة لإطلاعه على جدول أعمال الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية لمجلس كنائس الذي سينعقد من العاشر إلى الثالث عشر من كانون الأول المقبل ".أضاف: "نعول على هذا الاجتماع الذي يحمل أهمية كبيرة خصوصاً ان موضوع الوجود المسيحي في الشرق يتصدر جدول أعماله ، اضافة الى قضايا تهم كنائس الشرق الأوسط والحركة المسكونية ".عبودثم التقى العبسي المفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد عبود واطلع منه على الاوضاع العامة في البلاد .ومن زوار الربوة، النائب السابق منصور غانم البون والخبير الاقتصادي غسان ابو عضل والمحامي كميل نصر.