Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات للبطريرك العبسي في الربوة

Lebanon 24
15-11-2025 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1442523-638988056119589500.jpg
Doc-P-1442523-638988056119589500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، النائب أنطوان حبشي يرافقه المهندس ماجد قسطنطين ورجل الأعمال شفيق تابت، وتداول معهم الشؤون العامة والاوضاع الاقتصادية .
Advertisement

طرابلسي

ثم التقى العبسي البروفسور ابراهيم طرابلسي الذي قال بعد اللقاء :"تشرفت بلقاء صاحب الغبطة  لإطلاعه على جدول أعمال الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي سينعقد من العاشر إلى الثالث عشر من كانون الأول المقبل ".

أضاف: "نعول على هذا الاجتماع الذي يحمل أهمية كبيرة خصوصاً ان موضوع الوجود المسيحي في الشرق يتصدر جدول أعماله ، اضافة الى قضايا تهم كنائس الشرق الأوسط والحركة المسكونية ".

عبود

ثم التقى العبسي المفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد ايلي عبود واطلع منه على الاوضاع العامة في البلاد .

ومن زوار الربوة، النائب السابق منصور غانم البون والخبير الاقتصادي غسان ابو عضل والمحامي كميل نصر.
مواضيع ذات صلة
البطريرك العبسي يستقبل وفد مركزية مسيحيي المشرق
lebanon 24
15/11/2025 19:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبرّي
lebanon 24
15/11/2025 19:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
lebanon 24
15/11/2025 19:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في سيدني.. سلسلة لقاءات للوزيرة كرامي
lebanon 24
15/11/2025 19:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

الخبير الاقتصادي

الشؤون العامة

الشرق الأوسط

أنطوان حبشي

الكاثوليك

طرابلسي

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24