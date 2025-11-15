Advertisement

لبنان

باسيل بدأ جولته في بعلبك بزيارة دير سيدة المعونات

Lebanon 24
15-11-2025 | 05:27
استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل زيارته الى بعلبك بزيارة دير سيدة المعونات في بعلبك .
البداية، كانت بصلاة شكر بعدها استمع باسيل خلالها من الاب شربل طراد الى شرح عن الدير، فأشار الى انه شكل نقطة التقاء ومساحة للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، والى أنه ايضا كان للدير الدور السياسي والوطني فكلما كان الامام موسى الصدر يزور المدينة كان يعرج  على الدير.

واضاف: "الدير استوعب الكثير من اهلنا في بعلبك الهرمل خلال الحرب الاخيرة، وعلى رغم القصف  لم نميز بين الاشخاص واستقبلنا الجميع كما استمرينا بالقداديس كالمعتاد".

واختتم  باسيل زيارته الى الدير بكلمة دونها في السجل الذهبي.
