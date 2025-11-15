باسيل بدأ جولته في بعلبك بزيارة دير سيدة المعونات

Advertisement

استهل رئيس " " النائب زيارته الى بزيارة دير سيدة المعونات في بعلبك .البداية، كانت بصلاة شكر بعدها استمع خلالها من الاب شربل طراد الى شرح عن الدير، فأشار الى انه شكل نقطة التقاء ومساحة للعيش المشترك بين والمسلمين، والى أنه ايضا كان للدير الدور السياسي والوطني فكلما كان الامام موسى يزور المدينة كان يعرج على الدير.واضاف: "الدير استوعب الكثير من اهلنا في بعلبك خلال الحرب الاخيرة، وعلى رغم القصف لم نميز بين الاشخاص واستقبلنا الجميع كما استمرينا بالقداديس كالمعتاد".واختتم باسيل زيارته الى الدير بكلمة دونها في السجل الذهبي.