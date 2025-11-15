سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بلدة كفركلا

20
لبنان
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن العثور على طائرة "
درون
" إسرائيليّة، سقطت في بلدة كفركلا
صباح اليوم
.
وأشارت إلى أنّ الجيش يقوم بالكشف على "الدرون".
