لبنان

سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بلدة كفركلا

Lebanon 24
15-11-2025 | 05:35
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على طائرة "درون" إسرائيليّة، سقطت في بلدة كفركلا صباح اليوم.
وأشارت إلى أنّ الجيش يقوم بالكشف على "الدرون".
 
 
 
