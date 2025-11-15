Advertisement

لبنان

سرق حقيبة يدّ من سيّدة... وهذا ما حصل معه

Lebanon 24
15-11-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1442536-638988081718261072.jpg
Doc-P-1442536-638988081718261072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن عدد من الشبان من القبض على شخص أثناء سرقته حقيبة يدّ من سيدة في محيط شارع نقابة الأطباء في طرابلس بالجرم المشهود.
Advertisement

 وقد سُلِّمَ السارق إلى القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
lebanon 24
15/11/2025 19:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سرق دراجة في الميناء.. وهذا ما حلّ به
lebanon 24
15/11/2025 19:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل سيدة بعيار ناري على يد نجلها أثناء لعبه بالسلاح
lebanon 24
15/11/2025 19:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إدعى أنه موظف في إحدى الجمعيات.. سرق سيدة مُسنة في الميناء وهكذا تم توقيفه
lebanon 24
15/11/2025 19:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24

شارع نقابة الأطباء

نقابة الأطباء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24