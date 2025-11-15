هل لا يزال هانيبال القذافي في لبنان؟

أكد فريق الدفاع عن أن الأخير لا يزال في .

Advertisement

وأضاف فريق الدفاع لـ"الحدث": " قرر أن يبقى بجانب عائلته لحين إنجاز ترتيبات سفره للخارج، وهو يدرس خيارات عدة للاستقرار في الخارج".