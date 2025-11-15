Advertisement

لبنان

هل لا يزال هانيبال القذافي في لبنان؟

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:11
أكد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي أن الأخير لا يزال في لبنان
وأضاف فريق الدفاع لـ"الحدث": "هانيبال قرر أن يبقى بجانب عائلته لحين إنجاز ترتيبات سفره للخارج، وهو يدرس خيارات عدة للاستقرار في الخارج".
 
 
هانيبال القذافي

هانيبال

