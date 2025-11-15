هل لا يزال هانيبال القذافي في لبنان؟

20
لبنان
Lebanon 24
15-11-2025
|
06:11
أكد فريق الدفاع عن
هانيبال القذافي
أن الأخير لا يزال في
لبنان
.
وأضاف فريق الدفاع لـ"الحدث": "
هانيبال
قرر أن يبقى بجانب عائلته لحين إنجاز ترتيبات سفره للخارج، وهو يدرس خيارات عدة للاستقرار في الخارج".
