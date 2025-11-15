نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن مصير لجنة "الميكانيزم" القائمة في والمعنية بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

Advertisement



وينقلُ التقرير عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إنّ تسعى لتحويل اللجنة الخماسية "الميكانيزم" إلى لجنة ثلاثية تضمّ لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، مع استبعاد فرنسا وقوات "اليونيفيل" من اللجنة.





وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن المساعي الأميركية بهذا الخصوص تهدف إلى السيطرة الكاملة على آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين ولبنان لفرض اتفاق أمني مباشر بين وتل أبيب يتضمن سحب سلاح " " بالقوة إذا لزم الأمر.





وتُعد اللجنة الخماسية آلية دولية تم تشكيلها في 27 تشرين الثاني 2024، بالتزامن مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لتكون الذراع التنفيذي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وقرار مجلس الأمن 1701.





وتأتي المبادرة الأميركية بالتنسيق مع إسرائيل التي تُفضّل سيطرة واشنطن على اللجنة بالكامل، خاصة بعد تعيين الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد رئيساً للجنة الخماسية، مما يعني ضمان تل أبيب للضوء الأخضر على كل عملياتها ضد لبنان.





وأكدت المصادر أن المبادرة الأميركية لتحويل اللجنة الخماسية إلى ثلاثية جرى مناقشتها مع السلطات التي لم يُعرف ردها حتى الآن.





كذلك، تستهدف المبادرة تهميش دور قوات "اليونيفيل"، التي نجحت واشنطن في وقت سابق بإصدار قرار أممي بسحبها تدريجياً من الحدود اللبنانية بحلول العام 2026، وذلك بعد اتهامها من قبل تل أبيب بعدم قيامها بالدور المطلوب منها.





وأشارت المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أن استبعاد فرنسا وقوات "اليونيفيل" من اللجنة يعني رئاسة أميركية حصرية للجنة الثلاثية، مما سيمكنها من إصدار قرارات ملزمة تُفرَض على لبنان.