لبنان

المصري عرض عمل النقيب والنقابة طيلة فترة ولايته

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:30
أصدر نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، في نهاية ولايته، بيانه إلى الجمعية العمومية، المتضمّن عرضًا لعمل النقيب والنقابة على الصعيدين الوطني والنقابي طيلة فترة ولايته.
للاطلاع على بيان المصري كاملاً.. إضغط هنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
