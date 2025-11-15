Advertisement

لبنان

العلامة عبدالله: المجتمع المدني ليس بديلا عن الدولة

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:05
اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، أن لبنان "يعيش في دوامة فوضى لا تراعي أبسط احتياجات المواطن، ما يؤدي إلى نتائج غير محمودة"، مؤكدًا أن المجتمع المدني "ليس مطلوبًا منه أن يكون توأمًا لدولةٍ مترهّلة بطابعها السياسي المذهبي والطائفي، بل أن يتحوّل إلى أداة إصلاح ومعالجة، لا إلى رقم جديد يُضاف إلى لائحة الأسماء الموجودة".
كلام عبدالله جاء خلال استقباله نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، وعددًا من رؤساء البلديات والجمعيات الأهلية في مدينة صور، والقيادي في حركة "أمل" عادل عون والمسؤول الثقافي في الحركة في اقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي

وأشار إلى أنه "في لبنان قوى سياسية رفعت شعارات لتحقيق أهداف محددة، لكن المطلوب اليوم قراءة ذاتية للأسباب التي دعت إلى التأسيس والانطلاق، وللشعارات التي رُفعت"، لافتًا إلى أن "النقد الذاتي هو السبيل الوحيد للتصحيح وبناء انطلاقة جديدة تفيد الفرد والجماعة".

وشدد على أن المسؤولية الملقاة على الجميع تقوم على "الاستفادة من تجارب الآخرين وتصويب المسار الوطني، وأن تكون خدمة الإنسان هي الأساس والثابت في كل تحرك وعمل".

ورأى العلامة عبدالله أن ما يحصل في الجنوب "يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرار الدولي 1701"، داعيًا الدول والقوى السياسية إلى "الاستفادة من بيان قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، الذي أكّد أن عمليات التجريف وبناء الجدار تمثل تعديًا واضحًا على الأراضي اللبنانية".

كما زاره الدكتور حسن قاسم صفا بعد نيله شهادة الطب العام.
