وزارة الزراعة أطلقت مشروعاً لزراعة الصبّار الأملس في كفردان

أطلقت بالتعاون مع لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة – أكساد، مشروع زراعة حقل أمهات للصبّار الأملس في محطة كفردان التابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وذلك في إطار التوجّه الوطني لتعزيز الزراعات البديلة والواعدة في ، وبتوجيه مباشر من هاني.وخلال ثلاثة أيام حقليّة مكثّفة، من 13 إلى 15 تشرين الثاني 2025، نفّذ فريق مشترك من الخبراء، ضمّ مدير محطة كفردان، وأربعة خبراء من أكساد، والمنسقة الفنية للتعاون بين الوزارة وأكساد الدكتورة فاتن رعد، عملية زراعة 2500 لوح من الصبّار الأملس، في محطة نموذجية ترمي إلى إنتاج أمهات سليمة ومعتمدة تشكّل نواة للتوسع في هذه الزراعة.ويأتي هذا المشروع ليترجم رؤية وزارة الزراعة في دعم المحاصيل ذات القدرة العالية على التكيّف مع التغيّرات المناخية، وفي مقدّمها الصبّار الأملس الذي يتميّز بقدرته على تحمّل الجفاف وانخفاض حاجته إلى المياه، إضافة إلى قيمته الغذائية الرفيعة وإمكاناته الواسعة في والتجميلية والعلفية.ويرمي إنشاء حقل الأمهات في كفردان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:• توفير مصدر معتمد لإكثار الصبّار الأملس في لبنان.• دعم المزارعين بزراعة بديلة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.• المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر إدخال محاصيل تتأقلم مع الظروف المناخية القاسية.• ترسيخ تعاون علمي وتقني مستدام بين وزارة الزراعة و"أكساد".ويُتوقّع أن يشكّل المشروع خطوة نوعية على طريق إدراج الصبّار الأملس ضمن الزراعات الاستراتيجية المستقبلية المكملة في لبنان، وذلك ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في مواجهة تحديات التغير المناخي وتوفير فرص تنمية جديدة للمزارعين.