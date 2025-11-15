Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة أطلقت مشروعاً لزراعة الصبّار الأملس في كفردان

Lebanon 24
15-11-2025 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1442572-638988176148484614.png
Doc-P-1442572-638988176148484614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة – أكساد، مشروع زراعة حقل أمهات للصبّار الأملس في محطة كفردان التابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وذلك في إطار التوجّه الوطني لتعزيز الزراعات البديلة والواعدة في لبنان، وبتوجيه مباشر من  وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.
Advertisement

وخلال ثلاثة أيام حقليّة مكثّفة، من 13 إلى 15 تشرين الثاني 2025، نفّذ فريق مشترك من الخبراء، ضمّ مدير محطة كفردان، وأربعة خبراء من أكساد، والمنسقة الفنية للتعاون بين الوزارة وأكساد الدكتورة فاتن رعد، عملية زراعة 2500 لوح من الصبّار الأملس، في محطة نموذجية ترمي إلى إنتاج أمهات سليمة ومعتمدة تشكّل نواة للتوسع في هذه الزراعة.

ويأتي هذا المشروع ليترجم رؤية وزارة الزراعة في دعم المحاصيل ذات القدرة العالية على التكيّف مع التغيّرات المناخية، وفي مقدّمها الصبّار الأملس الذي يتميّز بقدرته على تحمّل الجفاف وانخفاض حاجته إلى المياه، إضافة إلى قيمته الغذائية الرفيعة وإمكاناته الواسعة في الصناعات الغذائية والتجميلية والعلفية.

ويرمي إنشاء حقل الأمهات في كفردان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• توفير مصدر معتمد لإكثار الصبّار الأملس في لبنان.
• دعم المزارعين بزراعة بديلة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
• المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر إدخال محاصيل تتأقلم مع الظروف المناخية القاسية.
• ترسيخ تعاون علمي وتقني مستدام بين وزارة الزراعة و"أكساد".

ويُتوقّع أن يشكّل المشروع خطوة نوعية على طريق إدراج الصبّار الأملس ضمن الزراعات الاستراتيجية المستقبلية المكملة في لبنان، وذلك ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في مواجهة تحديات التغير المناخي وتوفير فرص تنمية جديدة للمزارعين.

 
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تعزز حضورها الميداني عبر "المشروع الأخضر"
lebanon 24
15/11/2025 19:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني رعى إطلاق مكتب المشروع الاخضر في راشيا: تبقى الزراعة نبض الأرض والحياة
lebanon 24
15/11/2025 19:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يبحث مع بسام طليس التحضيرات لإطلاق الخطة الوطنية لزراعة القنب
lebanon 24
15/11/2025 19:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يطلق نموذج تشكيل مجموعات الأعمال الزراعية (ABC) في لبنان
lebanon 24
15/11/2025 19:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الصناعات الغذائية

المركز العربي

وزارة الزراعة

الدكتور نزار

وزير الزراعة

نزار هاني

المستقبل

الرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24