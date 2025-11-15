هيئة ادارية جديدة لرابطة مخاتير طرابلس

Advertisement

جرت في قاعة المؤتمرات الكبرى في انتخابات لرابطة مخاتير ، وأسفرت النتائج عن فوز المخاتير: شعبان بدرة، سمير دباغ، حسين قريطم، موفق ، ميلاد حلبوتي، محمد ربيع يمق، أمين آدم، حسام حلواني، أحمد طيبة، حسام التوم، ووسام عبيد.وقد حضر مسار العملية وشارك فيه رئيس والمستخدمين في واعضاء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.وأشار السيد الى ان "مخاتير طرابلس هم شريانها وهم صمام يومياتها وصمام أمانها، وهم الشريك الأساس لكل فاعلية ويشكلون الرقم الصعب في الحياة اليومية على مختلف الصعد اداريا وسياسيا واجتماعيا وحتى نقابيا. ولذلك فاننا ننظر الى اتمام عمليتهم الانتخابية بكثير من الثقه وبكثير من التطلع الى دور اكثر فعالية في الايام المقبلة وفي السنوات المقبلة، واننا نضع كل امكاناتنا بتصرفهم املين ان نتمكن معا من تلبية احتياجات اهلنا في مدينة طرابلس وان نواكب كل محتاج وان نسهم معا في تحقيق الشفافية في اداء مختلف المؤسسات وان نطلق اداء رقابيا مسؤولا وان نحث اعطاء طرابلس المزيد من الاهتمام والعناية وتنفيذ الوعود التي بذلت للمدينه".وختم السيد: "اننا بالطبع نتوجه بالتهنئة الى مجلس هيئة رابطة مختاري طرابلس بانتظار جلسة توزيع المهام التي ستكون حكما شبيهة بجلسة اليوم، بشفافيتها وتلازم المخاتير".