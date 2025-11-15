Advertisement

لبنان

هيئة ادارية جديدة لرابطة مخاتير طرابلس

Lebanon 24
15-11-2025 | 08:35
جرت في قاعة المؤتمرات الكبرى في غرفة طرابلس انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة مخاتير طرابلس، وأسفرت النتائج عن فوز المخاتير: شعبان بدرة، سمير دباغ، حسين قريطم، موفق العلي، ميلاد حلبوتي، محمد ربيع يمق، أمين آدم، حسام حلواني، أحمد طيبة، حسام التوم، ووسام عبيد.
وقد حضر مسار العملية الانتخابية وشارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد واعضاء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية. 

وأشار  السيد الى ان "مخاتير طرابلس هم شريانها وهم صمام يومياتها وصمام أمانها، وهم الشريك الأساس لكل فاعلية ويشكلون الرقم الصعب في الحياة اليومية على مختلف الصعد اداريا وسياسيا واجتماعيا وحتى نقابيا. ولذلك فاننا ننظر الى اتمام عمليتهم الانتخابية بكثير من الثقه وبكثير من التطلع الى دور اكثر فعالية في الايام المقبلة وفي السنوات المقبلة، واننا نضع كل امكاناتنا بتصرفهم املين ان نتمكن معا من تلبية احتياجات اهلنا في مدينة طرابلس وان نواكب كل محتاج وان نسهم معا في تحقيق الشفافية في اداء مختلف المؤسسات وان نطلق اداء رقابيا مسؤولا وان نحث الدولة على اعطاء طرابلس المزيد من الاهتمام والعناية وتنفيذ الوعود التي بذلت للمدينه".

 وختم السيد: "اننا بالطبع نتوجه بالتهنئة الى مجلس هيئة رابطة مختاري طرابلس بانتظار جلسة توزيع المهام التي ستكون حكما شبيهة بجلسة اليوم، بشفافيتها وتلازم المخاتير".
