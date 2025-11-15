Advertisement

لبنان

قداس الشكر بمناسبة إعلان قداسة المطران مالويان في بازيليك سيّدة لبنان.. ميناسيان: اللبنانيون تعبوا من لغة الإنقسام

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:45
Doc-P-1442600-638988258568095609.jpg
Doc-P-1442600-638988258568095609.jpg photos 0
ترأس البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداس الشكر، بمناسبة إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان في بازيليك سيّدة لبنان - حاريصا.
وقال البطريرك ميناسيان في عظته، إنّ "الشهادة ليست موتا بل هي إنتصار الحياة على الموت".
 
 
وأضاف: "لقد تعب اللبنانيون من لغة الإنقسام وهم يتطلعون إلى مفاهيم الوحدة الوطنية".
 
 
 
 
 
 
 
