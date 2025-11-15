قداس الشكر بمناسبة إعلان قداسة المطران مالويان في بازيليك سيّدة لبنان.. ميناسيان: اللبنانيون تعبوا من لغة الإنقسام

ترأس البطريرك روفائيل الحادي والعشرون كاثوليكوس بطريرك للأرمن ، قداس الشكر، بمناسبة إعلان قداسة المطران في بازيليك سيّدة - .

وقال البطريرك ميناسيان في عظته، إنّ "الشهادة ليست موتا بل هي إنتصار الحياة على الموت".

وأضاف: "لقد تعب اللبنانيون من لغة الإنقسام وهم يتطلعون إلى مفاهيم ".