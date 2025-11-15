شحادة خلال مؤتمر "Next Generation Lebanon": للتكنولوجيا دور أساسي في دعم الاقتصاد

مثّل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة رئيسَ الدكتور في افتتاح مؤتمر Next Generation الذي أقيم في مقرّ المؤتمرات التابع لشركة .

وبعد الافتتاح، ألقى شحادة كلمة عرض فيها مهام وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متطرّقًا إلى المشاريع والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التحوّل الرقمي في المؤسسات العامة والقطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية، أتمتة الخدمات الحكومية، وتوسيع استخدام حلول لتحسين فعالية الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين.





وأكد شحادة أن "التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة اللبنانيين، ودورها محوري في تسهيل المعاملات، تعزيز الشفافية، دعم الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الرقمية"، مشدداً على أنّ "الاستثمار في التكنولوجيا يشكّل رافعة للنمو الاقتصادي ويضع على مسار تطوير مستدام يواكب التطورات العالمية".