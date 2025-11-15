Advertisement

لبنان

شحادة خلال مؤتمر "Next Generation Lebanon": للتكنولوجيا دور أساسي في دعم الاقتصاد

Lebanon 24
15-11-2025 | 12:39
A-
A+

Doc-P-1442631-638988323717451704.png
Doc-P-1442631-638988323717451704.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مثّل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة رئيسَ مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في افتتاح مؤتمر Next Generation lebanon الذي أقيم في مقرّ المؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط.
Advertisement
 
 

وبعد الافتتاح، ألقى شحادة كلمة عرض فيها مهام وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متطرّقًا إلى المشاريع والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التحوّل الرقمي في المؤسسات العامة والقطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية، أتمتة الخدمات الحكومية، وتوسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين.


وأكد شحادة أن "التكنولوجيا أصبحت جزءًا  أساسيًا من حياة اللبنانيين، ودورها محوري في تسهيل المعاملات، تعزيز الشفافية، دعم الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الرقمية"، مشدداً على أنّ "الاستثمار في التكنولوجيا يشكّل رافعة للنمو الاقتصادي ويضع لبنان على مسار تطوير مستدام يواكب التطورات العالمية".


وختم الوزير شحادة بالتأكيد على التزام الحكومة بدفع مسار التحوّل الرقمي قدمًا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات لدعم اقتصاد المعرفة، وتمكين الجيل الجديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل.
مواضيع ذات صلة
وزير العمل خلال مؤتمر عن الصحة النفسية : هي الاساس في كل شيء
lebanon 24
15/11/2025 22:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة يلتقي رواد التكنولوجيا في "جيتكس دبي"
lebanon 24
15/11/2025 22:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال جلسة قمة "لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي": هناك تقدم فيما يتعلق باستقرار لبنان خلال المرحلة الماضية
lebanon 24
15/11/2025 22:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من زحلة: نريد تعليماً يواكب العصر وتكنولوجيا تخدم الإنسان
lebanon 24
15/11/2025 22:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

الذكاء الاصطناعي

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

وزير الدولة

نواف سلام

lebanon

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-11-15
15:27 | 2025-11-15
15:20 | 2025-11-15
15:10 | 2025-11-15
14:44 | 2025-11-15
14:19 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24