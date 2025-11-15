18
لبنان
شحادة خلال مؤتمر "Next Generation Lebanon": للتكنولوجيا دور أساسي في دعم الاقتصاد
Lebanon 24
15-11-2025
|
12:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مثّل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة رئيسَ
مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
في افتتاح مؤتمر Next Generation
lebanon
الذي أقيم في مقرّ المؤتمرات التابع لشركة
طيران الشرق الأوسط
.
وبعد الافتتاح، ألقى شحادة كلمة عرض فيها مهام وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متطرّقًا إلى المشاريع والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التحوّل الرقمي في المؤسسات العامة والقطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية، أتمتة الخدمات الحكومية، وتوسيع استخدام حلول
الذكاء الاصطناعي
لتحسين فعالية الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين.
وأكد شحادة أن "التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة اللبنانيين، ودورها محوري في تسهيل المعاملات، تعزيز الشفافية، دعم الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الرقمية"، مشدداً على أنّ "الاستثمار في التكنولوجيا يشكّل رافعة للنمو الاقتصادي ويضع
لبنان
على مسار تطوير مستدام يواكب التطورات العالمية".
وختم الوزير شحادة بالتأكيد على
التزام
الحكومة بدفع مسار التحوّل الرقمي قدمًا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات لدعم اقتصاد المعرفة، وتمكين الجيل الجديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل.
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
Lebanon 24
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:30 | 2025-11-15
15/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:27 | 2025-11-15
15/11/2025 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:20 | 2025-11-15
15/11/2025 03:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
