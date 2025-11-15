18
لبنان
خريش يزور مستشفى الجامعة الأميركية مُطلعاً على إجراء فحوص طبية لعناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
15-11-2025
|
12:40
زار
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش مستشفى
الجامعة الأميركية في بيروت
، حيث اطّلع على مبادرة طلاب
كلية الطب
في عيادة Care Clinic، الهادفة إلى تنظيم عيادة مخصّصة لإجراء الفحوصات الطبية لعناصر الدفاع المدني، ولا سيّما أولئك الذين ينفّذون مهمّات إخماد الحرائق في الأماكن المغلقة، بهدف التحقق من سلامة الرئتين والجهاز التنفسي لديهم وتقديم العلاجات اللازمة عند الحاجة.
وجال العميد الركن خريش في الوحدة المخصّصة لإجراء هذه الفحوصات داخل مبنى سعاد صوّاف التابع لمستشفى الجامعة الأميركية (AUBMC)، حيث اطلع عن كثب على آلية العمل المتّبعة داخل العيادة.
وقدّم الأطباء المشرفون، وفي مقدّمهم الدكتور صلاح زين الدين، المدير الطبي في المستشفى والأخصائي في أمراض الرئة، شرحاً مفصّلًا حول مراحل تقييم الوظائف التنفسية، بدءًا من أخذ التاريخ الطبي للعناصر، مروراً بطلب الاختبارات المخبرية وصور الأشعة والفحوصات المتخصصة للرئتين، وصولًا إلى تحليل النتائج ووضع التوصيات الطبية اللازمة.
كذلك، استمع العميد الركن خريش إلى عرض من طلاب كلية الطب حول دورهم في متابعة الفحوصات وتنسيق مراحل العمل تحت إشراف الطاقم الطبي، بما يضمن دقّة التشخيص وسلامة عناصر الدفاع المدني خلال مختلف مراحل الكشف.
وخلال الزيارة، أُجريت الفحوصات الرئوية لعدد من عناصر الدفاع المدني، حيث تابع العميد الركن خريش مراحل الفحص واطّلع على آلية تقييم الحالات الصحية.
وأعرب العميد الركن خريش عن شكره لطلاب كلية الطب على مبادرتهم في تنظيم هذه العيادة، ولجهودهم في تغطية تكاليف الفحوصات المطلوبة. كما توجّه بالشكر إلى إدارة مستشفى الجامعة الأميركية، ممثّلة برئيسها الدكتور فضلو
خوري
، على دعمهم للمبادرات الطلابية الهادفة إلى خدمة المجتمع، وإلى الدكتور صلاح زين الدين على إشرافه وتعاونه.
وأثنى العميد الركن خريش على
هذه المبادرة
لما تحمله من أهمية خاصة في ظل التداعيات الناتجة عن العدوان
الإسرائيلي
واستخدامه القنابل الفوسفورية، وكذلك في أعقاب الحرائق الأخيرة، مؤكّدًا أنّ عناصر الدفاع المدني يلتزمون التدابير الوقائية اللازمة خلال تنفيذ مهامهم".
