‏أوقفت دوريّة من مفرزة سير أحد المطلوبين الخطرين، المدعو "أ.ص"، وذلك بعد ضبطه وهو يحمل رخصة سوق عمومية مزوّرة كان يستخدمها للتنقّل وتفادي الملاحقة.

Advertisement