لبنان

في الشمال.. مطلوب خطير بـ"قبضة الأمن"

Lebanon 24
15-11-2025 | 12:51
‏أوقفت دوريّة من مفرزة سير زغرتا أحد المطلوبين الخطرين، المدعو "أ.ص"، وذلك بعد ضبطه وهو يحمل رخصة سوق عمومية مزوّرة كان يستخدمها للتنقّل وتفادي الملاحقة.
وعلى الفور، أحيل الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص.
 
 
 
