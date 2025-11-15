Advertisement

لبنان

بمناسبة اليوم العالمي للسكري… وزيرا الصحة والعمل يفتتحان مؤتمر "الرعاية الدائمة" في بعبدا

Lebanon 24
15-11-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1442647-638988351995886739.jpg
Doc-P-1442647-638988351995886739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر مؤتمر اليوم العالمي للسكري الذي نظمه مركز الرعاية الدائمة في مقره في بعبدابرازيليا، بالتعاون مع نقابة الممرضين وUN Global Compact Network lebanon، وبحضور رئيسة المركز منى الهراوي وشخصيات صحية ونقابية.
Advertisement

الهراوي شددت على شعار هذا العام: "السكري في أماكن العمل: تحديات وحلول"، مؤكدة أن المركز يعالج منذ ثلاثة عقود نحو 2500 مريض سكري من النوع الأول، ويقدم لهم رعاية طبية ونفسية وغذائية تتيح لهم متابعة حياتهم ودراستهم وعملهم.
 ودعت أرباب العمل إلى تعزيز الكشف المبكر في المؤسسات والمُشرّعين إلى إقرار قوانين تحمي المصابين بالأمراض المزمنة. وختمت بدعوة وزير الصحة للنظر في إلغاء كلفة علاج السكري.

الوزير ناصر الدين أكد أن السكري أصبح قضية صحة عامة تحتاج مقاربة وطنية، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة تبلغ نحو 12% في لبنان. وأعلن عن توسعة سلة الأدوية وتوفير أنواع إضافية لمرضى السكري عبر مراكز الرعاية، إضافة إلى تأمين الأنسولين على نفقة الوزارة. 
وشدد على أهمية الوقاية والتوعية داخل أماكن العمل وتطوير البرامج الوطنية للكشف المبكر.

أما وزير العمل محمد حيدر فتناول الإطار القانوني لحقوق المرضى في أماكن العمل، قبل عرض فيديو لتهنئة رئيس الاتحاد العالمي للسكري.

وتوالت مداخلات من UN Global Compact، ومُمثّلين عن أرباب العمل، وخبراء من مركز الرعاية الدائمة تحدثوا عن العلاقة بين السكري والإنتاجية، وأهمية المقاربة متعددة الاختصاصات، ودمج المرضى في سوق العمل.

واختُتم المؤتمر بافتتاح معرض لشركات الأدوية والمعدات الطبية، تلاه غداء.
 
مواضيع ذات صلة
إيران: انطلاق مسيرات لمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" في طهران
lebanon 24
15/11/2025 22:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة العالمية": يجب أن تتوقّف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في كل مكان
lebanon 24
15/11/2025 22:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم العالمي للسكري.. حملة صحية في AUT
lebanon 24
15/11/2025 22:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
lebanon 24
15/11/2025 22:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير العمل محمد

اليوم العالمي

رئيس الاتحاد

ناصر الدين

برازيليا

الهراوي

lebanon

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-11-15
15:27 | 2025-11-15
15:20 | 2025-11-15
15:10 | 2025-11-15
14:44 | 2025-11-15
14:19 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24