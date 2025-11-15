بمناسبة اليوم العالمي للسكري… وزيرا الصحة والعمل يفتتحان مؤتمر "الرعاية الدائمة" في بعبدا

Advertisement

افتتح ركان ووزير العمل محمد مؤتمر للسكري الذي نظمه مركز الرعاية الدائمة في مقره في – ، بالتعاون مع نقابة الممرضين وUN Global Compact Network ، وبحضور رئيسة المركز منى وشخصيات صحية ونقابية.الهراوي شددت على شعار هذا العام: " في أماكن العمل: تحديات وحلول"، مؤكدة أن المركز يعالج منذ ثلاثة عقود نحو 2500 مريض سكري من النوع الأول، ويقدم لهم رعاية طبية ونفسية وغذائية تتيح لهم متابعة حياتهم ودراستهم وعملهم.ودعت أرباب العمل إلى تعزيز الكشف المبكر في المؤسسات والمُشرّعين إلى إقرار قوانين تحمي المصابين بالأمراض المزمنة. وختمت بدعوة وزير الصحة للنظر في إلغاء كلفة علاج السكري.الوزير ناصر الدين أكد أن السكري أصبح قضية صحة عامة تحتاج مقاربة وطنية، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة تبلغ نحو 12% في . وأعلن عن توسعة سلة الأدوية وتوفير أنواع إضافية لمرضى السكري عبر مراكز الرعاية، إضافة إلى تأمين الأنسولين على نفقة الوزارة.وشدد على أهمية الوقاية والتوعية داخل أماكن العمل وتطوير البرامج الوطنية للكشف المبكر.أما حيدر فتناول الإطار القانوني لحقوق المرضى في أماكن العمل، قبل عرض فيديو لتهنئة العالمي للسكري.وتوالت مداخلات من UN Global Compact، ومُمثّلين عن أرباب العمل، وخبراء من مركز الرعاية الدائمة تحدثوا عن العلاقة بين السكري والإنتاجية، وأهمية المقاربة متعددة الاختصاصات، ودمج المرضى في سوق العمل.واختُتم المؤتمر بافتتاح معرض لشركات الأدوية والمعدات الطبية، تلاه غداء.